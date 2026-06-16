«Цифра брокер»: Рост в рамках коррекции

Обзор российского рынка на 16 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок начал неделю с коррекционного роста, несмотря на высокую волатильность на сырьевых площадках. По итогам основной торговой сессии понедельника индекс МосБиржи прибавил 1,09% и закрылся на отметке 2542,84 п., РТС подрос на 0,33% до уровня 1105,64 п. В центре внимания инвесторов оказалось предстоящее соглашение между Вашингтоном и Тегераном, на фоне которого котировки нефти марки Brent упали на 7,29% до $83,03 за баррель. На валютном рынке доллар США подорожал на 0,18% до 72,25 руб., юань укрепился на 0,27% до 10,66 руб., евро вырос на 0,25% до 83,79 руб. В долговом сегменте индекс гособлигаций RGBI незначительно подрос, зафиксировавшись на уровне 118,48 п.

Открытие Ормузского пролива ликвидировало премию за геополитический риск в нефтяных котировках. Механика этого процесса проста: восстановление свободного судоходства обещает вернуть на рынок миллионы баррелей заблокированного сырья, что лишает экспортеров сверхдоходов. Для российского бюджета и компаний-нефтяников это очевидный минус, тем не менее отечественный фондовый рынок отреагировал на эти новости ростом.

Российские инвесторы сейчас полностью сфокусированы на предстоящем опорном заседании Банка России. Наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 14% годовых на фоне стабилизации уровня инфляции и первого за три года квартального снижения ВВП на 0,2%.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции «АЛРОСА» возглавили ралли в металлургическом секторе на фоне новостей о том, что мировой алмазный рынок успешно преодолел спад. Цены на бриллианты в I квартале 2026 года перешли к росту, а руководство Якутии подтвердило стабилизацию спроса на крупные камни. После затяжной распродажи запасы мировых ритейлеров истощились, и сейчас начинается фаза циклического пополнения складов, что вернет компании утерянную маржинальность.

Бумаги «Полюса» устремились вверх вслед за ценами на золото, которые закрепились выше отметки в $4300 за унцию. Физический спрос на металл остается высоким: импорт золота в Индию в мае вырос на 34% в годовом выражении, несмотря на повышение ввозных пошлин. Инвесторы используют золото как классическую защиту от обесценения фиатных валют. «Полюс» обладает самой низкой себестоимостью добычи в мире, поэтому рост котировок драгметалла напрямую транслируется в свободный денежный поток компании и будущие дивиденды.

На наш взгляд, индекс МосБиржи нашел прочную поддержку на уровне 2500 п., и на текущей неделе повышенной волатильности до заседания Банка России не будет.