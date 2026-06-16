Freedom Global: Российский фондовый рынок нащупал легкий позитив

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 16 июня, российский фондовый рынок на утренних торгах открылся небольшим ростом. Индекс Московской биржи в моменте растёт на 0,08%, пытаясь подняться до 2550 пунктов. Скорее всего, индекс может завершить вечером сегодняшние торги на этом уровне, если будут положительные новости. Главное геополитическое событие дня – саммит G7 во Франции, прозвучавшие на саммите заявления относительно России могут отражаться на настроениях участников фондового рынка. Однако в основном сентимент российского фондового рынка положительный в ожидании нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ 19 июня и в надежде на возобновление переговоров по украинскому вопросу.

Мировые цены на нефть на утренних торгах продолжают снижение. Цена Brent понижается на 0,48% до $82,77 за баррель в ожидании скорого подписания меморандума о прекращении военных действий между США и Ираном, а также – последующей разблокировки Ормузского пролива. Тем временем в США объявили о снятии морской блокады Ормуза с их стороны и беспрепятственном проходе иранских гражданских судов через пролив. По нашим ожиданиям, сегодняшний диапазон цены Brent может составить $80–84 за баррель.

Азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику – растут индексы Японии и Южной Кореи, но одновременно снижаются на невыразительных макроэкономических данных из КНР китайские индексы. В то же время после повышения Банком Японии процентной ставки до 1%, то есть до уровней 1995 года, японский Nikkei, хотя и растёт в настоящее время только на 0,2%, но уже смог превысить 70 000 пунктов впервые в истории – рынок ожидает стабилизации экономики Японии после принятых регулятором мер.

На этой неделе в преддверии объявления решения Банка России по ключевой ставке 19 июня есть смысл понаблюдать за акциями застройщиков. Банк России, судя по всему, не станет отступать от стратегии умеренного снижения ключевой ставки: в ближайшую пятницу показатель может опуститься ещё на 0,5 процентного пункта и достичь отметки в 14% годовых. Прогнозируемое снижение ключевой ставки способно выступить в роли позитивного фактора, стимулирующего рынок акций компаний‑застройщиков на краткосрочном горизонте. По нашему мнению, наибольший интерес для инвесторов из акций сектора недвижимости и строительства могут представлять недооценённые бумаги строительной группы ЛСР, которая финансово устойчива, менее закредитована, чем аналоги, и платит неплохие дивиденды. Напомним, что эмитент выплатит дивиденды за 2025 год в размере 78 руб. на акцию, как и годом ранее, дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 13 июля, последний день для приобретения акций «с дивидендом», соответственно, 10 июля. Наша целевая цена по акциям ЛСР составляет 900 руб. на годовом горизонте, рейтинг - «Покупать» (не является ИИР).

Также отметим, что сегодня компания «Инкаб Холдинг», крупнейший производитель волоконно-оптического кабеля в России, начинает сбор заявок на участие в первичном публичном размещении акций. Напомним, что доля «Инкаб Холдинга» на российском рынке кабеля по итогам 2025 года составила 28% в денежном и более 20% в натуральном выражении. При этом выручка достигла 5 млрд руб., а чистая прибыль — 80 млн руб. То есть, по нашему мнению, потенциально акции эмитента могут представлять достаточно существенный интерес для инвесторов. Формирование книги заявок компании завершится 23 июня, начало торгов на Московской бирже запланировано на 24 июня под тикером INCB. Накануне эмитент объявил диапазон цены размещения в 100-110 руб. за бумагу, что оказалось даже на 10% выше ожиданий консенсуса аналитиков, возможно, что это сигнал об ожидаемом высоком спросе на размещаемые бумаги.

Российский рубль на утренних торгах показывает, как и накануне вечером, противоречивую динамику: рубль дорожает к доллару и евро, одновременно снижаясь по отношению к юаню. Сегодня в течение дня ожидаем, что пара USD/RUB будет колебаться в коридоре 72-73 руб., CNY/RUB – в диапазоне 10,5-10,9 руб.

Мы ожидаем сегодня в ходе основной сессии динамику индекса Московской биржи в коридоре 2510-2560 пунктов.