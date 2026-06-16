Freedom Global: Ликвидная часть ФНБ сократилась на фоне роста дефицита бюджета

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

По данным Счетной палаты, ликвидная часть ФНБ за январь – март сократилась на 195,8 млрд руб., до 3,9 трлн руб. Общий объем фонда в рублевом выражении почти не изменился и составил 13,4 трлн руб. Доходы от управления средствами ФНБ, зачисленные в бюджет за первый квартал, составили 29,2 млрд руб., или 4,9% годового прогноза.

На фоне этих данных заметно, что главная нагрузка идет не столько со стороны самого ФНБ, сколько со стороны бюджета. По данным Счетной палаты, доходы федерального бюджета в первом квартале составили 8,3 трлн руб. и снизились на 8,2% год к году. Основная причина — падение нефтегазовых доходов на 45,4%, до 1,4 трлн руб. Ненефтегазовые доходы в то же время увеличились на 7,1%, до 6,9 трлн руб., но этого оказалось недостаточно, чтобы нивелировать просадку поступлений от нефти и газа. Расходы составили 12,9 трлн руб., что эквивалентно 28,9% годового плана. Минфин объясняет такие темпы авансированием отдельных обязательств и более ранним заключением госконтрактов.

Дефицит бюджета по итогам первого квартала составил 4,6 трлн руб. при плановом объеме на год 3,8 трлн руб. Это еще не значит, что итоговый дефицит автоматически будет намного выше плана, потому что расходы в начале года часто идут быстрее, но запас прочности бюджета стал меньше, а зависимость от нефтегазовых доходов снова хорошо видна.

До конца года Минфин, скорее всего, будет активнее использовать внутренние заимствования и аккуратнее подходить к расходам. ФНБ останется резервом на случай ухудшения ситуации с нефтью, газом и курсом рубля. Если нефтегазовые доходы не восстановятся, а расходы останутся высокими, дефицит бюджета по итогам 2026 года может заметно превысить первоначальный план, а курс рубля — снизиться на 10–15%.