Freedom Global: Инкаб Холдинг начинает первичное размещение акций на Мосбирже

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

ПАО «Инкаб Холдинг», крупнейший на постсоветском пространстве производитель оптоволоконного кабеля с долей 28% на российском рынке в стоимостном выражении и свыше 20% — в натуральном, выходит на IPO. Компания поставляет свою продукцию для ведущих российских операторов связи, а также энергетических и электросетевых компаний. В сегменте кабелей для электроэнергетики компания контролировала свыше 55%. Сбор заявок инвесторов на участие в первичном размещении стартует 16 июня и завершится 23 июня. С 24 июня бумаги будут торговаться на Московской бирже под тикером INCB. Основная цель выхода на IPO — привлечение средств в объеме 2–2,4 млрд руб. в развитие бизнеса и сокращение задолженности. Ценовой диапазон размещения акций — 100–110 руб. за единицу.

Выручка Инкаба за 2025 год составила 5 млрд руб., чистая прибыль — 80 млн руб. Рыночная капитализация компании, согласно данным независимого оценщика, без учета средств, привлеченных от размещения акций, составляет 8–8,8 млрд руб. Мы полагаем, что эмитент сделал правильный выбор, решив провести IPO, поскольку для публичной компании открывается целый ряд возможностей в плане привлечения финансирования на рынке капитала. Компания работает в прибыль, показывает высокий уровень рентабельности по EBITDA и чистой прибыли, имеет стабильную клиентскую базу и портфель заказов. Free float после IPO, по нашей оценке, может составить 20–25% от общего числа выпущенных акций, что обеспечит их достаточно высокую ликвидность. О высоком уровне корпоративного управления Инкаб Холдинга говорит тот факт, что мажоритарные владельцы компании обещают в течение пяти лет голосовать за перечисления в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Все эти факторы позволяют рассчитывать на успешное размещение акций Инкаб Холдинга.