Freedom Global: Фондовый рынок завершил торговый день на негативной ноте

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 16 июня, российский фондовый рынок, открывшись незначительным ростом, во второй половине дня не смог его удержать и перешёл к обвалу. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру рухнул на 2,28%, а долларовый РТС - на 1,85%. На проходящем во Франции саммите G7 президент США Трамп ужесточил риторику в отношении России и допустил отмену исключений из санкций против крупнейших российских нефтяных компаний России на фоне падения цен на нефть. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива. Движение индекса Мосбиржи на 2550 пунктов не состоялось, хотя индекс был от этого уровня ещё утром совсем близко, вместо этого индекс во второй половине дня рухнул ниже 2490 пунктов. Тем не менее ожидания нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу в течение двух ближайших дней могут изменить ситуацию на рынке к лучшему.

Цена Brent на вечерних торгах обвалилась почти на 4,4% до $79,9 за баррель в ожидании прекращения ближневосточного конфликта и скорой разблокировки Ормузского пролива. Нисходящий среднесрочный тренд по цене нефти продолжается. Если после разблокировки Ормуза на рынке возникнет хаос, то придётся вмешаться ОПЕК+. Мы ожидаем колебаний цены Brent до конца недели в коридоре $79-85 за баррель.

Лидерами роста оказались акции группы ПИК (+8,6%), МКБ (+5,7%), ГК «Самолёт» (+2,3%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,5%).

Лидерами понижения на фондовом рынке стали привилегированные акции Татнефти (-7%), обыкновенные акции Татнефти (-6,4%), акции «РуссНефти» (-6,3%), ЛУКОЙЛа (-6%).

Акции группы ПИК (+8,6%), скорее всего, во вторник взлетели на падающем рынке по причине окончания на прошлой неделе срока действия оферты от компании, выкупающей бумаги эмитента по цене значительно ниже (на 12%) сегодняшней рыночной цены. Интересно, что, несмотря на негативные настроения на рынке в целом, у инвесторов был интерес к акциям застройщиков, среди которых оказались не только группа ПИК, но ещё и ГК «Самолёт», которая тоже присутствовала в списке лидеров роста, с утра было небольшое движение вверх по акциям ЛСР. Скорее всего, такой интерес к сектору недвижимости мог быть связан с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ 19 июня. Мы поставили на пересмотр целевую цену акций группы ПИК в связи с достижениями котировками эмитента нашей предыдущей целевой цены в 580 руб. и рейтинг акций (не является ИИР).

Привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-7% и -6,4%, соответственно) рухнули, главным образом, из-за падения цен на нефть, а также на сообщениях о том, что группа Татнефть установила на АЗС временные лимиты на продажу бензина и дизельного топлива. Это стало результатом недавней атаки украинских БПЛА на предприятия входящего в группу Татнефть НПЗ ТАНЕКО. Также отметим, что акции Татнефти являются наиболее чувствительными к динамике цен мирового нефтяного рынка. Отметим также, что в лидерах падения оказались почти все акции крупных нефтяных компаний. Мы пока сохраняем нашу целевую цену обыкновенных акций Татнефти в 750 руб. в годовом горизонте и рейтинг акций «Покупать» (не является ИИР).

Из корпоративных новостей можно отметить раскрытие энергетической компанией «Юнипро» протокола годового общего собрания акционеров, состоявшегося ещё 9 июня. Как стало ясно из протокола, общее собрание акционеров не смогло принять решение о распределении прибыли эмитента за 2025 год из-за отсутствия количества голосов на собрании, достаточного для принятия такого решения, хотя все остальные решения, включённые в повестку дня ГОСА, были приняты. Напомним, что совет директоров «Юнипро» ранее рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год, и ситуация на общем собрании акционеров могла говорить о том, что крупнейшие акционеры не поддерживают выплату дивидендов. Пока неясно, вернутся ли акционеры к вопросу о дивидендах за 2025 год на специально созванном для этого внеочередном общем собрании. Акции компании сегодня снизились на 2,1%.

Индекс гособлигаций RGBI завершил торговый день на фоне общего негатива и падения рубля небольшим снижением на 0,07% до 118,41 пунктов.

Рубль вслед за падающей нефтью тоже пошёл вниз. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 19 коп., до 10,84 руб. Пара USD/RUB взлетела на 78 коп., до 73,23 руб., а пара EUR/RUB смогла подрасти на 15 коп., до 84,12 руб.

Мы полагаем, что в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2450-2550 пунктов. Наш прогноз значений курсов доллара, евро и юаня: 72–74 руб., 83–85 руб. и 10,5–11,0 руб. соответственно.