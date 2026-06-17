«Цифра брокер»: Рынок отыгрывает новости о подготовке мирного соглашения между США и Ираном

Обзор российского рынка на 17 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Российский фондовый рынок столкнулся с волной распродаж, спровоцированной обвалом нефтяных котировок и усилением рисков в отношении жесткости риторики Банка России. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вторника потерял более 2%, пробив психологическую отметку в 2500 п. и закрывшись на уровне 2490,52 п. Это минимальные значения с осени прошлого года. Валютный рынок отреагировал на дешевеющее сырье ослаблением рубля: курс доллара США поднялся до 72,75 руб., а юань вплотную подошел к 10,74 руб. В долговом сегменте индекс RGBI также просел до 118,40 п.

Рынок отыгрывает новости о подготовке мирного соглашения между США и Ираном, которое должно быть официально подписано 19 июня. Ожидаемое открытие Ормузского пролива и потенциальное возвращение иранских объемов сырья на мировой рынок лишают нефть премии за риск. Ситуацию для российского рынка усугубили заявления Дональда Трампа на саммите G7 о готовности Вашингтона отменить ранее введенные послабления для экспорта российской нефти. Дешевеющая нефть и риски сжатия экспортных поставок оказывают давление на рубль, поэтому мы не исключаем продолжения движения в направлении 76 руб. за один доллар США.

Акционеры «Юнипро» ожидаемо не приняли решение о выплате дивидендов за 2025 год. Ситуация с неопределенностью в составе акционеров продолжает блокировать возможность распределения прибыли. Мы полагаем, что до разрешения вопроса с иностранным владением значимых драйверов для роста котировок не появится.

Акции «Татнефти» оказались под сильнейшим давлением, потеряв за день более 7%. Помимо общего негатива в секторе инвесторов встревожили новости о введении временных лимитов на отпуск бензина и дизеля на АЗС сети, а также технические ограничения по приему платежей. Мы полагаем, что операционные сложности носят временный характер, однако в условиях падающей нефти бумага может продолжить коррекцию, поэтому мы бы воздержались от формирования длинных позиций.

На текущей неделе мы ожидаем преобладания волатильности с сохранением нисходящего давления. Поддержка по индексу МосБиржи сместилась в район 2450 п., сопротивление теперь находится на уровне 2550 п. В центре внимания инвесторов останутся новости из Швейцарии, где 19 июня должна пройти официальная церемония подписания сделки по Ирану, а также заседание Банка России по ключевой ставке в ту же пятницу. Мы полагаем, что регулятор снизит ставку на 50 б.п. до 14%, но сохранит умеренно жесткий сигнал на фоне рисков в отношении инфляционных ожиданий, ослабления рубля и неопределенной бюджетной политики.