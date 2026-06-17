Freedom Global: Российский фондовый рынок пытается противостоять внешнему давлению

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 17 июня, российский фондовый рынок на утренних торгах открылся небольшим и при этом неустойчивым снижением. Индекс Московской биржи в моменте снижается на 0,15%, оставаясь вблизи 2500 пунктов – уровня, который был накануне достаточно сильно пробит вниз. Вероятно, что вчерашнее падение, которое оказалось сильнейшим с третьей декады октября 2025 года, до конца недели может быть отыграно, так как ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи российский рынок акций выглядит сильно перепроданным.

На вчерашнее падение рынка повлиял обвал нефтяных цен, который потянул за собой падение котировок акций нефтяного сектора. Сегодня этот фактор может продолжать давить на рынок вкупе с ожиданиями «ястребиного» сигнала от нового главы ФРС США Кевина Уорша на сохранения действующего коридора процентных ставок в 3,5-3,75%.

Негатива могут добавлять некоторые «ястребиные» заявления в адрес России с проходящего во Франции саммита G7, однако их влияние может нивелироваться фактом, что некоторые страны «семёрки» пока сами отменили запреты на приобретение нефти или нефтепродуктов у России, как, например, Великобритания. Ожидания нового снижения ключевой ставки Банком России в ближайшую пятницу также могут немного сдерживать «медвежьи» настроения на рынке.

Мировые цены на нефть на утренних торгах снижаются, но значительно замедлив темпы падения, так как цена Brent оказалась уже ниже уровня поддержки в $80 за баррель. Цена Brent с утра снижается всего на 0,04% до $78,93 за баррель в ожидании подписания на этой неделе меморандума о прекращении военных действий между США и Ираном. Отметим, что, несмотря на оптимистичные заявления президента США Трампа, нормальное судоходство в Ормузском проливе так и не восстановлено, что может сегодня способствовать откату котировок наверх. По нашим ожиданиям, сегодняшний диапазон цены Brent может составить $78–83 за баррель. Слабая динамика нефтяных цен может оказывать негативное давление на котировки акций российских нефтяных компаний.

Котировки золота после пятидневного роста сегодня скорректировались, скорее всего, в ожидании сегодняшнего решения ФРС США по процентной ставке и жёсткого сигнала от американского регулятора, способного укрепить основного конкурента золота – доллар США. Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются на 0,18% до $4346,6 за тройскую унцию. Другие драгметаллы тоже дешевеют в ожидании новостей из ФРС, но исключением является весьма недооценённое серебро, которое дорожает на утренних торгах на 0,4% до $70,3 за унцию. По нашим ожиданиям, золото до конца недели может колебаться в диапазоне $4280-4400 за тройскую унцию. Продолжение роста цен на золото может оказаться благоприятным для акций российских золотодобытчиков.

На азиатских фондовых площадках в преддверии сегодняшнего объявления решения ФРС США по процентным ставкам наблюдается разнонаправленная динамика: индексы Японии и Южной Кореи демонстрируют рост, в то время как китайские рынки снижаются на фоне слабых макроэкономических показателей из КНР. Лидирует в росте южнокорейский индекс Kospi, прибавляющий 1,6%.

С сегодняшнего дня в Евросоюзе вступает в силу первый этап запрета на импорт странам ЕС трубопроводного газа из России, поступающего в ЕС по краткосрочным контрактам, заключённым не ранее, чем год назад. С точки зрения законодательства ЕС, таких стран в этот период не было, но фактически в рамках долгосрочных контрактов в прошлом году продолжали наращивать объёмы поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток» Венгрия и Словакия. Для акций Газпрома это событие может быть краткосрочным негативом, хотя не очень сильным, поскольку по долгосрочным контрактам Венгрии и Словакии разрешено импортировать российский трубопроводный газ до конца 2027 года, да и вполне возможно, что эти страны будут требовать для себя исключений из запрета. На акции НОВАТЭКа это событие не повлияет, поскольку запрет на импорт СПГ из России по краткосрочным контрактам уже действует с апреля текущего года, а по долгосрочным контрактам импорт сжиженного природного газа из РФ будет продолжаться до конца года. Полагаем, что сегодня после обвала накануне акции НОВАТЭКа могут вырасти до 1034 – 1034,5 руб., возможен и небольшой рост в акциях Газпрома. Наша целевая цена по акциям НОВАТЭКа составляет 1600 руб. в годовом горизонте, рейтинг - «Покупать» (не является ИИР). Целевая цена по акциям Газпрома составляет 160 руб. в годовом горизонте, рейтинг - «Покупать» (не является ИИР).

Российский рубль на утренних торгах снова неоднозначную динамику: рубль снижается к доллару и евро, одновременно сохраняя стабильность по отношению к юаню. Сегодня в течение дня ожидаем, что пара USD/RUB будет колебаться в коридоре 73-74 руб., CNY/RUB – в диапазоне 10,6-11,0 руб.

Ожидаем сегодня в ходе основной сессии динамику индекса Московской биржи в коридоре 2480-2530 пунктов.