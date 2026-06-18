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Freedom Global: Нефть возобновила осторожный рост

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Цена нефти Brent на торгах 17 июня после дневного слабого снижения вечером выросла на 1% до $79,7 за баррель, а цена американской WTI одновременно повысилась на 0,95%, до $76,77 за баррель. Нефтяной рынок восстанавливался после обвала накануне. Поводом для вчерашнего обвала стали ожидания прекращения ближневосточного конфликта после подписания мирного соглашения между США и Ираном в ближайшую пятницу и разблокировки Ормузского пролива.

Президент США Трамп на саммите «Большой семёрки» во Франции сделал ряд заявлений, которые противоречили друг другу: с одной стороны, говорил о скорейшей разблокировке Ормузского пролива, но, с другой стороны, снова угрожал Ирану, заявляя, что может возобновить эскалацию, если Иран не будет выполнять условий мира.

Для нефтяного рынка, тем не менее, более важными стали заявления Международного энергетического агентства, которое в ежемесячном докладе увеличило прогноз снижения мирового спроса на нефть на 2026 год с 600 тыс. до 1,1 млн баррелей в день, предупреждая рынок о том, что спрос упадёт, если цены будут сохраняться на уровне выше $90 за баррель. При этом агентство подтвердило свой прогноз по снижению предложения нефти в 2026 году на 3,9 млн баррелей в день, сообщив тем самым о наличии дефицита.

Данные Минэнерго США также подтвердили существование дефицита нефти как минимум в краткосрочном периоде, поскольку, согласно этим данным, запасы нефти на биржевом терминале Кушинг в США упали на прошлой неделе до исторически рекордного минимума. В настоящее время нефтяной рынок, как видим, более чувствителен к оценкам будущего спроса и предложения, чем к громким заявлениям политиков. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю цена Brent может колебаться в рамках $77-83 за баррель, падение цен во вторник, на наш взгляд, было чисто спекулятивным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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