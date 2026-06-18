Freedom Global: Трамп помешал российскому фондовому рынку восстановиться

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 17 июня, российский фондовый рынок, открывшись небольшим ростом, к середине дня начал метаться в разные стороны, а к концу дня перешёл к смешанной динамике. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру подрос на 0,06%, а долларовый РТС упал на 0,77%. На попытку отскока в российских акциях положительно повлияло возобновление роста цен на нефть после заявлений президента США Трампа на саммите G7 о том, что сделка с Ираном, которую планируется подписать до конца недели, «не окончательная», и что США могут «возобновить процесс», под которым подразумевались военные действия, если Иран не будет выполнять достигнутых с США договорённостей в меморандуме.

Однако заявления президента США в адрес России на саммите оказались куда более противоречивыми, как и колебания российских индексов. Трамп туманно пообещал новые санкции против нефтяной отрасли России, но с оговоркой, что это будет «зависеть от цен на нефть». Возможно, что настроение российскому фондовому рынку портят ещё и ожидания жёсткого сигнала от ФРС США, что может привести к укреплению доллара и снижению интереса к высокорискованным активам, в том числе, к фьючерсам на нефть и российским акциям. Индекс Мосбиржи накануне пока не достиг 2500 пунктов, но ниже этого уровня российские акции будут сильно перепроданы, так что можно ожидать, что отскок вверх до конца недели на российском фондовом рынке весьма вероятен.

Цена Brent на вечерних торгах выросла на 1,03% до $79,77 за баррель после жёстких заявлений президента США Трампа в адрес Ирана. Также цена Brent повышалась даже до $80, хотя на этом уровне удержаться не удалось, но всё возможно в ближайшие дни. Мы ожидаем колебаний цены Brent до конца недели в коридоре $78-83 за баррель.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке, которое состоится в ближайшую пятницу, обнародовал данные опроса «инФОМ» об инфляционных ожиданиях россиян. Согласно опросу, инфляционные ожидания населения в июне снизились на 0,6 процентного пункта – с майских 13% до 12,4%. Одновременно снизилась и оценка наблюдаемой населением инфляции: с 15,1% в мае до 14,2% в июне. По всей видимости, в мае россияне слишком переоценили влияние на потребительские цены глобальной неопределённости, российских геополитических рисков, и недооценили влияния начавшейся уже в конце весны плодоовощной инфляции, а в июне снижение потребительских цен оказалось уже более существенным для того, чтобы изменить оценку инфляционных ожиданий в сторону снижения. Данные июньского опроса могут быть существенным аргументом, на наш взгляд, для совета директоров Банка России при принятии весьма возможного, на наш взгляд и взгляд консенсуса аналитиков, решения о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. до 14% годовых.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции «Евротранса» (+4%), привилегированные акции Татнефти (+2,6%), акции «Норильского никеля» (+2,5%), обыкновенные акции Татнефти (+2,3%).

Лидерами понижения на фондовом рынке стали акции группы «ПИК» (-3,9%), привилегированные акции «Россети-Ленэнерго» (-3,7%), акции ГК «Самолёт» (-3,5%), обыкновенные акции «Мечела» (-3,3%).

Акции «Евротранса» (+4%) выросли в связи с досрочным частичным погашением примерно 25% выпуска облигаций на сумму в 1,25 млрд руб., что стало первой из четырёх амортизационных выплат по графику. Кроме того, оптимизм инвесторам создал недавний отказ Арбитражного суда в Москве кредитору «Евротранса» в аресте имущества эмитента для целей погашения задолженности. Наша целевая цена акций «Евротранса» и рейтинг акций находятся на пересмотре (не является ИИР).

Акции группы «ПИК» (-3,9%) упали тиз-за ожиданий исключения бумаг из базы расчёта индексов Мосбиржи и РТС с 19 июня, когда пройдёт ребалансировка индексов. Напомним, что накануне акции «ПИК» на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ оказались одним из лидеров роста, подорожав всего за день на 6,5%, наша целевая цена была достигнута и превышена. Скорее всего, инвесторы фиксировали прибыль после роста накануне. Мы повысили целевую цену акций группы «ПИК» с 580 руб. до 640 руб. и сохранили при этом рейтинг акций «Держать» (не является ИИР).

Минфин РФ успешно разместил выпуск ОФЗ-ПД 26252 с погашением 12.10.2033 г. на сумму в 97,8 млрд руб. Спрос превысил предложение в 1,3 раза, средневзвешенная доходность выпуска составила 14,85% годовых. Индекс гособлигаций RGBI, тем не менее, немного снизился, на 0,1% до 118,29 пункта.

Рубль снова показал противоречивую динамику. Биржевой курс пары CNY/RUB понизился на 5 коп., до 10,78 руб. Пара USD/RUB выросла на 39 коп., до 72,88 руб., а пара EUR/RUB - на 37 коп., до 84,51 руб.

Прогнозируем, что в четверг индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2450-2550 пунктов. Ожидаем значений курсов доллара, евро и юаня: 72–74 руб., 83–85 руб. и 10,5–11,0 руб. соответственно.