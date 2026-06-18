Freedom Global: Золото и драгметаллы дешевеют на фоне роста доллара

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

С начала торгов 18 июня золото дешевеет на 2,1%, до $4289,8 за тройскую унцию, серебро падает в цене на 3,5%, до $68,32, платина — на 4%, палладий — на 4,7%. Выраженная коррекция драгметаллов связана с заявлениями нового главы ФРС Кевина Уорша о необходимости борьбы с инфляцией, а также с новыми ориентирами регулятора, предполагающими минимум одно повышение ставки до конца года. Более жесткий, чем ожидалось, сигнал Федрезерва рынкам оказал давление на рынок акций. Индекс доллара DXY на этом фоне повысился на 1%, превысив отметку 100 пунктов и продолжил рост.

Новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном на цены металлов не повлияли, так как документ не предполагает немедленного открытия Ормузского пролива и восстановления судоходства на довоенном уровне в ближайшие дни. Участники рынка предполагают, что перебои в поставках будут сохраняться как минимум в течение ближайшего месяца. Котировки золота способны вернуться на уровень поддержки $4300 до конца июня при поддержке со стороны спроса мировых центробанков. По данным WCG, в апреле года ЦБ Польши, Китая и Чехии значительно нарастили долю резервов в золоте, сократив долларовые резервы. На ближайшие недели прогнозируем колебания котировок золота в коридоре $4200–4300 за тройскую унцию.