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Freedom Global: Есть ли у россиян шанс вернуть свои заблокированные активы?

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что российские власти работают над вариантами возврата российским инвесторам заблокированных в западных депозитариях активов. Напомним, что правовые механизмы для этого были разработаны еще в 2023 году, и с тех пор несколько раз использовались. Впрочем, последний вариант был запрещен Еврокомиссией на основании санкций против российских финансовых институтов, в которых находятся активы европейских инвесторов. Некоторым россиянам, в основном живущим в Европе, имеющим второе гражданство или вид на жительство, или возможность беспрепятственно хранить свои средства в банках стран ЕС, удалось вернуть свои средства через суд.

Обращение с соответствующим иском в российский суд не является рабочим вариантом, так как Euroclear и другие иностранные депозитарии исполнять его решение не обязаны. В то же время наличие положительного вердикта по такому иску может пригодиться в случае достижения политических договоренностей о разблокировке активов. В этой ситуации Euroclear в первую очередь будет удовлетворять требования тех инвесторов, кто заранее обратился даже в российский суд.

Вариантов централизованного обмена активов ЦБ РФ сейчас, насколько известно из открытых источников, не прорабатывает. Возможно, потому что ЦБ РФ в настоящее время сам судится с Euroclear, избрав наиболее юридически чистый путь возврата своих активов. В этой ситуации регулятору невыгодны не вполне дружелюбные решения относительно уже заблокированных в России средств иностранных инвесторов. Наиболее реалистичный шанс для инвесторов — это обращение в российские суды. Это долго и достаточно затратно, но иные варианты, похоже, отсутствуют.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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