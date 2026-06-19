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Ключевая ставка
Жесткая посадка: почему ЦБ снизил ставку лишь на 0,25% вопреки ожиданиям рынка
Сигнал тревоги: почему Банк России намекнул на паузу в снижении ставки
«Шаг выглядит осторожным» – аналитик ВТБ о снижении ставки до 14,25%
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Freedom Global: Сигнал Банка России оказался жестче, чем ожидалось

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

Банк России 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку, но шаг снижения вместо уже ставших привычными 0,5 процентного пункта (п.п.) был сужен до 0,25 п.п., в результате чего ключевая ставка была снижена только с 14,5% до 14,25% годовых. Напомним, что последний раз ЦБ РФ на столько же пересматривал ставку весной 2020 года, во время наиболее острой фазы пандемии коронавируса. В июне текущего года внешние факторы, на первый взгляд, не препятствовали снижению «ключа» на 0,5 п.п., как это было уже трижды с начала года, но, тем не менее, требовали внимательного анализа и учета. Годовая инфляция потребительских цен в мае 2026 года снизилась с 5,6% до 5,31% (правда, помесячный рост потребительских цен немного усилился — с 0,14% до 0,17% по сравнению с апрелем, но в целом общую картину движения инфляции в более медленном направлении не изменил). Инфляционные ожидания населения в июне упали с майских 13% до 12,4%, недельная инфляция с 9 по 15 июня замедлилась с 0,2% до 0,15% (хотя темпы роста недельной инфляции и в первую, и во вторую неделю июня были сравнимы с темпами роста потребительских цен за весь май).

Ранее мы ожидали, что в ближайшее время возможно не смягчение, а, наоборот, ужесточение ДКП, то есть пауза в снижении ключевой ставки, если инфляционные ожидания продолжат расти, а проинфляционные риски будут преобладать над дезинфляционными, и можно сказать, что некоторое ужесточение уже произошло 19 июня. В сопроводительном пресс-релизе ЦБ объяснил снижение «ключа» на такой небольшой шаг «стимулирующей» бюджетной политикой правительства, и даже не исключил, что этот фактор может потребовать ужесточения монетарных условий. Хотя в настоящее время о конкретных шагах в  этом направлении речи не идет, но не исключено, что на фоне обвала цен на нефть, участившихся атак украинских БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы и в целом роста глобальной неопределенности во втором полугодии монетарная политика может стать более жесткой. То есть в июле уже нельзя исключать, что следующее снижение «ключа» будет в лучшем случае снова на 0,25 п.п., а в худшем — если инфляция вернется к росту — возможна даже пауза. Мы подтверждаем прогноз годовой инфляции в РФ до конца 2026 года в пределах 5–5,5% при ключевой ставке 12–12,5% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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