Freedom Global: Рынки были расстроены жёстким сигналом от ЦБ РФ

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В пятницу, 19 июня, российский фондовый рынок, открывшись в неплохом плюсе, к середине дня полностью сменил настроение на негативное. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру упал на 1,2%, а долларовый РТС - на 1,3%. Настроение рынка изменилось после обнародования Банком России решения о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до 14,25% годовых, которое оказалось хуже прогноза консенсуса аналитиков, ожидавших снижения «ключа» на 0,5 п.п. до 14% годовых. А после пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, пообещавшей паузы в снижении ключевой ставки в будущем и новое повышение прогноза по среднему коридору ключевой ставки в 2026-2027 гг. уже в июле, настроение инвесторов совсем испортилось, «медведи» полностью контролировали фондовый рынок перед закрытием. Доллар США взлетел, что спровоцировало бегство инвесторов из рискованных активов – как нефти, так и металлов, и, безусловно, акций развивающихся рынков, включая российский. Заявление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, что бизнес «разочарован» решением ЦБ РФ по ключевой ставке, было, на наш взгляд, воспринято фондовым рынком как негативный сигнал о будущем снижении экономической активности и слабом росте экономики. Индекс Мосбиржи к концу дня находился вблизи 2400 пунктов, но если в начале следующей недели появятся положительные новости для российского фондового рынка, например, из области геополитики, рынок сможет достаточно легко с этих уровней оттолкнуться наверх.

Цена Brent на вечерних торгах выросла на 0,5% до уровня марта текущего года в $80,25 за баррель после срыва официального подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, которое должно было состояться в Швейцарии, но обе стороны отказались приехать, причём каждая сторона объясняла причины отказа по-разному, но фактическим поводом, на наш взгляд, стало обострение отношений между Израилем и Ливаном. Ситуация с Ормузом на фоне этих геополитических потрясений выглядит весьма неопределённой. Мы ожидаем колебаний цены Brent в начале следующей недели в коридоре $76-81 за баррель.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции группы «ПИК» (+10,7%), Аэрофлота (+2,1%), АФК «Система» (+2%), ММК (+2%).

Лидерами понижения оказались акции ГК «Самолёт» (-7,9%), «Русала» (-5%), обыкновенные акции «Мечела» (-3,9%), акции группы «Сегежа» (-3,6%).

Рост котировок акций группы «ПИК» (+10,7%) может быть связан с завершением очередной ребалансировки индексов Мосбиржи и РТС 19 июня. Негатив, связанный с исключением акций группы «ПИК» из расчёта этих индексов, теперь представляется полностью учтённым в ценах. Мы подтверждаем нашу целевую цену акций группы «ПИК» в 640 руб. и рейтинг её акций «Держать» (не является ИИР).

Падение котировок акций ГК «Самолёт» (-7,9%) может быть связано с тем, что новости о будущем включении бумаг в состав базы для расчёта индексов Мосбиржи и РТС, уже отыграны. Возможно, что на акции девелопера могло негативно повлиять решение ЦБ РФ по ключевой ставке, оказавшееся более жёстким, чем ожидал консенсус аналитиков.

Из корпоративных новостей можно отметить решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Роснефти. Акционеры утвердили, как и ожидалось, финальные дивиденды в размере 2,27 руб. по итогам 4 квартала 2025 года, дивидендная доходность составила 0,7% за квартал и более 4% за весь 2025 год с учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов. Кроме того, некоторого позитива добавили заявления главы корпорации Игоря Сечина о том, что Роснефть запустит первую очередь проекта «Восток Ойл», включая порт на Таймыре и нефтепровод, досрочно, уже в сентябре текущего года. Акции Роснефти в пятницу выросли на 1,1% до 329,9 руб. в противовес падению акций. Мы подтверждаем нашу целевую цену акций Роснефти в 600 руб. и рейтинг её акций «Покупать» (не является ИИР).

Индекс гособлигаций RGBI на фоне решения Банка России об умеренном снижении ключевой ставки упал на 0,6% до 117,49 пункта.

Рубль отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке падением, но к вечеру сменил динамику на смешанную. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 4 коп., до 10,87 руб. Пара USD/RUB выросла на 28 коп., до 73,60 руб., а пара EUR/RUB, наоборот, упала на 29 коп., до 83,72 руб.

Мы полагаем, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2400-2500 пунктов. Наши прогнозы значений курсов доллара, евро и юаня: 72–74 руб., 82–84 руб. и 10,7–11,2 руб. соответственно.