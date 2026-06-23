Freedom Global: Индекс Мосбиржи пытается удержаться выше 2300 пунктов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 23 июня растет примерно на 0,3%, до 2325 пунктов. РТС также немного поднимается и находится около 993 пунктов, индекс голубых фишек прибавляет около 0,4%. После вчерашнего обвала рынок пытается отскочить, но пока это не выглядит уверенным восстановлением. Инвесторы все еще переваривают жесткий сигнал ЦБ и санкционные риски.

Brent почти не меняется и находится около $77,5 за баррель, WTI держится около $73,9.

Рубль днем остается слабее уровней прошлой недели. Доллар держится около 74–75 рублей, евро около 85 рублей, юань около 10,9–11 рублей. Давление на рубль идет от снижения стоимости нефти и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ.

В металлах сегодня слабая динамика. Золото снижается на 1,53%, серебро падает на 5,03%, платина на 2,37%, палладий на 2,31%. Это давит на золотодобытчиков и часть металлургического сектора. Поэтому Норникель и Селигдар сегодня среди аутсайдеров рынка.

Среди лидеров роста сегодня Роснефть (+3,84%), ЛУКОЙЛ (+3,72%), Новатэк (+3,64%), привилегированные акции Мечела (+3,36%) и МТС (+2,56%).

Нефтегазовые бумаги восстанавливаются после сильного падения. Роснефть, ЛУКОЙЛ и Новатэк выглядят лучше рынка, потому что инвесторы частично выкупают просадку в крупнейших экспортерах. Им помогает и более слабый рубль.

МТС растет перед дивидендным решением. Сегодня проходит ГОСА, в повестке дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на акцию. Для рынка это понятная дивидендная история, поэтому бумага держится лучше индекса.

В аутсайдерах ПИК (-2,59%), АФК Система (-1,68%), Норникель (-1,40%), Селигдар (-1,13%) и Самолет (-0,90%).

В экономическом календаре сегодня проходят собрания акционеров МТС, Самолета и НКХП. У МТС в повестке дивиденды 35 рублей на акцию, у НКХП — 10,08 рубля на акцию. Также сегодня последний день для попадания в реестр по дивидендам Россети Юг, Томской распределительной компании и привилегированным акциям Томской распределительной компании.

Главный фон для рынка сейчас остается прежним. ЦБ снизил ставку только на 25 б.п., до 14,25%, и дал довольно жесткий сигнал. Поэтому инвесторы уже не ждут быстрого разворота денежно-кредитной политики. Дополнительно давят топливные риски, так как после атак на НПЗ бензин резко подорожал, его придется импортировать, а это будет проинфляционный фактор. Из-за этого шанс паузы на одном из следующих заседаний стал выше.

До конца торгов жду индекс Мосбиржи в диапазоне 2300–2350 пунктов. Для доллара ориентир 74–75,5 рубля, для юаня 10,9–11,1 рубля, для Brent $76,5–78,5 за баррель. Если индекс удержится выше 2300 пунктов, рынок может закрыть день в плюсе.