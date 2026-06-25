Freedom Global: Фондовый рынок пережил ещё один обвал

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 24 июня, на российском фондовом рынке повторился обвал, имевший место в понедельник. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру обрушился на 3,73%, снова провалившись ниже 2250 пунктов, а долларовый РТС упал на 3,9%. Геополитические риски снова обострились, российские официальные лица ужесточают риторику в отношении Европы, главным образом, по вопросу украинского конфликта. Похоже, что на фондовом рынке убедились в невозможности урегулировать этот конфликт мирным путём. К геополитике добавилось также падение цен на нефть и металлы вкупе с обесценением рубля, напрямую влияющим на динамику индекса РТС. До конца недели индекс Мосбиржи ещё может вырасти, так как цены российских «голубых фишек» уже ниже плинтуса, но инвесторы, похоже, переоценили риски вложения в российские акции в сторону повышения.

Цена Brent на вечерних торгах обрушилась на 3,6% до $74,06 за баррель. Цене не помогла вырасти даже информация американского Минэнерго о сокращении коммерческих запасов нефти в США на 6,09 млн баррелей, хотя ожидалось втрое меньшее сокращение. Похоже, что военная премия в цене исчерпалась окончательно. Мы ожидаем колебаний цены Brent на текущей неделе в коридоре $73-78 за баррель.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ПАО «Наука-Связь» (+14,8%), ГТМ (+9,8%), МГТС (+1,4%).

Лидерами понижения на рынке оказались акции «ВУШ Холдинга» (-11,2%), «Фармсинтеза» (-11%), ГК «Самолёт» (-9,5%), ДВМП (-8,9%).

Акции ПАО «Наука-Связь» (+14,8%) взлетели на падающем рынке, возможно, потому что в связи с планируемым осуществлением крупной сделки и выносом её на одобрение общего собрания акционеров, эмитент объявил цену выкупа акций у несогласных со сделкой акционеров в 281 руб. за бумагу, то есть почти с 30%-ной премией к вчерашнему закрытию. Такой рост в акциях «второго эшелона» бывает достаточно часто, поскольку рынок этих бумаг достаточно узкий, и котировки крупному покупателю или продавцу очень легко сдвинуть вверх или вниз.

Падение акций «ВУШ Холдинга» (-11,2%) может быть связано с тем, что инвесторы выходят из бумаг наиболее рисковых эмитентов, а кикшеринговый бизнес является как раз одним из таких рискованных сегментов. Однако по мере того, как рынок успокоится, бумаги «ВУШ Холдинга» на позитивных новостях наверняка смогут показать рост лучше рынка. Наша целевая цена акции «ВУШ Холдинга» составляет 101 руб. на годовом горизонте, рейтинг акций - «Держать» (не является ИИР).

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые на столь высоком политическом уровне подтвердил информацию, которая поступала на фондовый рынок ещё в прошлые годы, о том, что США намерены выкупить европейскую часть в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы стать монополистами в транзите российского газа в Европу. В ближайшее время, особенно на фоне ухудшения двусторонних отношений США и России, очень маловероятно, что такая сделка может состояться. Однако она уже может создать сравнительно важный новостной фон в преддверии рассмотрения в европейском суде иска компании Nord Stream 2 на чиновников Брюсселя из-за несправедливых санкций и привлечь дополнительное внимание европейских политиков к поставкам газа из России. Акции Газпрома, тем не менее, упали на 4,2% до 97,67 руб., впервые с осени 2008 года провалившись ниже 100 руб. за бумагу. Мы подтверждаем нашу целевую цену акций Газпрома в 160 руб. на годовом горизонте и рейтинг «Покупать» (не является ИИР).

Индекс гособлигаций RGBI упал на 0,16% до 115,68 пунктов на фоне сброса рублёвых активов инвесторами.

Рубль продолжает слабеть. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 1 коп., до 11,0 руб. Пара USD/RUB выросла на 40 коп., до 74,90 руб., а пара EUR/RUB - на 26 коп., до 85,04 руб.

Мы полагаем, что в четверг индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов. Ожидаем значений курсов доллара, евро и юаня: 73–75 руб., 84–86 руб. и 10,8–11,3 руб. соответственно.