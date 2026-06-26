Freedom Global: Индекс Мосбиржи смог подняться выше 2250 пунктов

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В пятницу, 26 июня, российский фондовый рынок, открывшись довольно сильным падением, почти на 1,5%, к середине дня попытался резко развернуться наверх и закрепиться выше достигнутых временно 2300 пунктов, однако к концу дня завершил торги смешанно. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,43%, на этот раз всё-таки преодолев «заветные» 2250 пунктов, а долларовый РТС упал на 1,43%. Краткосрочный рост в течение дня мог быть вызван техническими причинами, главным образом – закрытием маржинальных позиций многими инвесторами после сообщения Банка России об отзыве лицензии на депозитарную деятельность у одного профессионального участника фондового рынка. Падение цен на нефть ушло на второй план, но к вечеру некоторые западные СМИ сообщили, что американский минфин восстановил санкции против российской нефтяной отрасли, и временное хрупкое ралли на фондовом рынке приостановилось. Обесценивание рубля, на наш взгляд, сегодня имело более существенное значение, причём рублёвый и долларовый фондовые индексы реагировали на него прямо противоположным образом. В начале следующей недели, если только за выходные не поступит существенного негатива, рынок может вырасти из-за большой недооценки.

Цена Brent на вечерних торгах сегодня обвалилась значительно сильнее, чем накануне, подешевев на 4,4% до $72,16 за баррель. Атака на танкер в Ормузском проливе не повлияла на восстановление роста котировок, скорее, наоборот, на ожидания профицита нефти на фоне заявлений ОАЭ и Ирака о планах по увеличению добычи нефти. Мы ожидаем колебаний цены Brent на следующей неделе в коридоре $70-75 за баррель.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции «ВУШ Холдинга» (+12,7%), «РуссНефти» (+5,9%), «МД Медикал Групп» (+5,5%), ДВМП (+5,4%).

Лидерами понижения на рынке были акции ПАО «ГЕНЕТИКО» (-9,8%), группы «Сегежа» (-9%), «Абрау Дюрсо» (-5,5%), «Фармсинтеза» (-5%).

Акции «ВУШ Холдинга» (+12,7%) взлетели после сообщения эмитента о продлении программы обратного выкупа акций на бирже, по акциям проводился дискретный аукцион. По всей видимости, эмитент собирается поддерживать ликвидность и рост рыночной капитализации своих бумаг, а также вознаграждать акционеров выкупом акций вместо дивидендов, которые эмитент пока не платит. Подтверждаем целевую цену акции «ВУШ Холдинга» в 101 руб. и рейтинг «Держать» (не является ИИР).

Акции ПАО «ГЕНЕТИКО» (-9,8%) в лидерах падения уже второй день, причём без новостей. Мы предполагаем, что на нестабильном рынке инвесторы продают рискованные акций компаний средней и малой капитализации. К тому же сегодняшние новости от Банка России как раз способствовали активизации продаж высокорискованных бумаг.

В корпоративном секторе сегодня одной из важных новостей стало раскрытие банком ВТБ финансовых результатов по МСФО за май и первые пять месяцев 2026 года. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-май 2026 года составила 190,1 млрд руб., сократившись на 18,7% в годовом выражении. В мае чистая прибыль ВТБ сократилась на 60% до 27,3 млрд руб. в основном из-за роста операционных расходов и расходов на резервы по возможным кредитным убыткам. Однако чистый процентный и чистый комиссионный доходы банка за пять месяцев 2026 года выросли втрое в годовом выражении до 333,2 млрд руб. и на 18% г/г до 141 млрд руб.; в мае показатели увеличились в 2,5 раза г/г до 67,3 млрд руб. и на 25% г/г до 29,6 млрд руб. соответственно. Акции банка сегодня выросли на 0,6% до 71,21 руб. Мы подтверждаем нашу целевую цену акций ВТБ в 90 руб. и рейтинг «Держать» (не является ИИР).

Индекс гособлигаций RGBI сегодня рухнул на 1,07% до нового локального минимума в 113,07 пункта, видимо, по причине ослабления рубля.

Обвал рубля усилился, скорее всего, на «санкционных» новостях. Биржевой курс пары CNY/RUB взлетел сразу на 50 коп., до 11,65 руб. Пара USD/RUB «улетела в космос», подорожав на 3 руб. 38 коп., до 79,22 руб., а пара EUR/RUB - на 3 руб. 72 коп., до 89,95 руб.

Полагаем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов. Ожидаем новых значений курсов доллара, евро и юаня: 78–80 руб., 88–90 руб. и 11,4–11,9 руб. соответственно.