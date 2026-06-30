Freedom Global: Российский фондовый рынок с утра осторожно растёт

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 30 июня, российский фондовый рынок на утренних торгах открыл завершающий день июня и второго квартала осторожным ростом. Индекс Московской биржи в моменте повышается на 0,3%, не только превысив теперь уже «знаковую» отметку в 2300 пунктов, но и поднявшись выше 2350 пунктов. Трейдеры с понедельника закрывают короткие позиции после обвала рынка в прошлую пятницу. Из позитивных драйверов рынка можно выделить остановку падения цен на нефть, ослабление рубля, хотя пока не слишком резкое, но благоприятное для экспортёров, а также заявления властей о принимаемых мерах по преодолению топливного кризиса. В западных СМИ в течение последних нескольких дней появляются сообщения о возможном возобновлении переговоров Москвы и Киева, и в понедельник о возможности новых переговоров по украинскому вопросу в Стамбуле заявил даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Официального подтверждения о намерении возобновить переговоры из Москвы и из Киева не поступало, но подобные сообщения, видимо, создали определённый позитивный настрой на фондовом рынке. Правда, этот оптимизм может исчерпаться очень быстро, так как макроэкономический фон для российского рынка акций, включая возможную паузу в снижении ключевой ставки ЦБ РФ в июле, не выглядит слишком обнадёживающим для «быков». Сегодня в течение дня рынок может немного подрасти на фоне большого количества годовых общих собраний акционеров как «голубых фишек», так и небольших компаний.

Мировые цены на нефть на утренних торгах немного снижаются, корректируясь после роста накануне. Цена Brent понизилась на 0,93% до $73,22 за баррель. По-видимому, нефтяные котировки реагируют на противоречивую информацию о возможном возобновлении мирных переговоров США и Ирана и разблокировке Ормузского пролива. Ожидаем сегодня диапазон цены Brent на уровне $72–76 за баррель.

Азиатские фондовые рынки с утра падают, лидерами падения оказались южнокорейский индекс Kospi, который потерял 7,8%, и японский Nikkei, снижающийся более чем на 2,2%; китайские индексы тоже в отрицательной зоне. По всей видимости, на индексы негативно влияют коррекция в секторе ИИ-разработчиков и обвал японской иены, который может сигнализировать о существенных экономических проблемах Японии.

Сегодня есть смысл понаблюдать за акциями сектора недвижимости на фоне целого ряда вышедших накануне вечером и сегодня утром позитивных новостей, обратив внимание в первую очередь, на акции лидера сектора – группы ПИК. Так, в Минфине РФ заявили, что корректировка условий программы семейной ипотеки, включая введение дифференцированных процентных ставок по этой программе в зависимости от количества детей у заёмщиков, отложена до 1 октября (что наверняка связано с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму). Для российских застройщиков, в том числе, для рынка их акций, это очень знаковый позитив, так как в России около 75-80% квартир в новостройках продаётся только с помощью ипотечных средств. Кроме того, согласно вышедшему сегодня прогнозу рейтингового агентства НКР, в 2026 году российские банки могут выдать до 1,1 млн ипотечных кредитов на общую сумму в 4,7-5,1 трлн руб., что превысит показатели 2025 года на 10-15% по количеству выданных кредитов и на 7-14% по объёму. Акции группы ПИК, по нашему прогнозу, могут сегодня вырасти на этих новостях до 577-580 руб. Подтверждаем нашу целевую цену по акциям группы ПИК, составляющую 640 руб. в годовом горизонте, и рейтинг «Держать» (не является ИИР).

Сегодня в Москве пройдёт годовое общее собрание акционеров банка ВТБ. В повестке дня ГОСА такие значимые для миноритарных (и не только для миноритарных) акционеров вопросы, как распределение прибыли в качестве дивидендов и увеличение уставного капитала банка путём размещения новой дополнительной эмиссии акций. Напомним, что наблюдательный совет ВТБ в мае рекомендовал акционерам на ГОСА одобрить дивиденды в размере 9,71 руб. на обыкновенную акцию, дивидендная доходность, исходя из текущих цен, составит около 13% годовых, что окажется выше, чем процентные ставки по вкладам. С высокой вероятностью акционеры должны утвердить такие выгодные дивиденды, если, конечно, государство как крупнейший акционер банка не преподнесёт какой-либо негативный сюрприз и не проголосует против. А вот планы ВТБ по дополнительной эмиссии в объёме почти до 6,3 млрд новых акций государство как крупнейший акционер с очень высокой вероятностью одобрит, так как после размещения планирует сохранить свой пакет не менее чем в 50% акций. Однако средства от допэмиссии планируется направить на развитие банка и финансирование стратегического партнёрства с группой Wildberries-Russ. Наша целевая цена по акциям ВТБ составляет 90 руб. в годовом горизонте, рейтинг - «Держать» (не является ИИР).

Российский рубль после ралли в понедельник на утренних торгах возобновил падение. Сегодня в течение дня ожидаем, что пара USD/RUB будет колебаться в коридоре 77-78 руб., CNY/RUB – в диапазоне 11,4-11,8 руб.

По нашим ожиданиям, сегодня в ходе основной сессии индекс Московской биржи покажет динамику в коридоре 2330-2380 пунктов.