Freedom Global: Индекс Мосбиржи продолжает рост и приближается к 2400 пунктам

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 30 июня растет на 1,42%, до 2383,16 пункта. РТС прибавляет 1,41% и находится около 965,47 пункта. Индекс голубых фишек также растет на 1,42%, до 15 776,61 пункта. После сильного роста в понедельник покупатели пока сохраняют инициативу, накануне индекс Мосбиржи вырос на 2,8%, до 2350,43 пункта, и это был максимальный дневной рост с ноября 2025 года.

Brent днем снижается на 0,26%, до $73,72 за баррель, WTI падает на 0,30%, до $70,54. Urals немного растет на 0,26%, до $58,52 за баррель, но все равно остается ниже $60. Газ на TTF растет на 1,78%, до $510,95 за тыс. куб/м.

Рубль днем слабеет. Доллар растет на 1,38%, до 78,06 рубля, евро поднимается на 1,07%, до 88,87 рубля, юань растет на 0,8%, до 11,461 рубля. Для рынка акций это смешанный сигнал, так как слабый рубль помогает экспортерам и увеличивает бюджетные доходы, но одновременно может ухудшать ожидания по инфляции и ставке.

В металлах динамика немного получше, чем в нефти. Золото снижается на 0,17%, до $4031,9 за унцию, платина падает на 0,14%. При этом серебро растет на 0,66%, палладий прибавляет 0,83%, алюминий растет на 0,59%, никель на 0,81%, медь также в плюсе.

В лидерах роста сегодня Группа Позитив (+6,07%), Самолет (+5,07%), Магнит (+4,89%), ПИК (+3,25%) и РусГидро (+3,17%).

В аутсайдерах Россети Центр и Приволжье (-11,60%), МФК Займер (-2,37%), Совкомфлот (-0,46%), АФК Система (-0,37%) и Татнефть (-0,31%).

Рост акций ПИКа и Самолета вызвана новостью о том, что условия семейной ипотеки сохранят без изменений до 1 октября, ранее предполагалось их завершение 1 июля. То есть девелоперы получили еще 3 месяца прежних выгодных условий для заемщиков по льготным ипотечным программам, и это немного поддерживает настроение в секторе, хотя проблема высоких ставок на вторичном рынке недвижимости для застройщиков никуда не исчезла.

Снижение Россети Центр и Приволжье связано с дивидендной отсечкой. У Займера похожая история, сегодня закрытие реестра по дивидендам 4,36 рубля на акцию.

В календаре сегодня очень много корпоративных событий. ГОСА проходят у Сбербанка, ДОМ.РФ, ВТБ, НМТП, ЛСР, Совкомбанка, Ростелекома, Мосэнерго, РусГидро, Мечела, Норникеля, Акрона и Русагро. У Полюса, Базиса и B2B-РТС в повестке дивиденды за первый квартал 2026 года. У Норникеля в календаре стоит ГОСА с рекомендацией не выплачивать дивиденды.

Отдельно в центре внимания Сбер. Герман Греф уже сообщил о выплате 850 млрд рублей дивидендов за 2025 год и о том, что при таких реальных ставках экономике работать тяжело.

Пока текущий рост больше похож на продолжение отскока после сильной распродажи, чем на уверенный разворот тренда. До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2360–2400 пунктов. По Brent ориентир на день $72–75 за баррель, по Urals $57–59 за баррель. По рублю диапазон 77,5–79 рублей за доллар, 88–90 рублей за евро и 11,3–11,6 рубля за юань.