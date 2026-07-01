«Цифра брокер»: Инвесторы фиксируют прибыль

Обзор российского рынка на 1 июля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынок завершил основную торговую сессию вторника в небольшом минусе, так и не сумев закрепиться выше психологической отметки 2400 п. Индекс МосБиржи просел до 2348,15 п., потеряв символические 0,07%. Настроения инвесторов испортила затянувшаяся коррекция на долговом рынке: индекс гособлигаций RGBI отступил на 0,50% до 113,44 п., что продолжает оказывать давление на оценку рынка акций.

В фокусе внимания инвесторов остается жесткая риторика регулятора и ожидания по инфляции. Существенным фактором неопределенности относительно дальнейшей траектории ключевой ставки выступает ситуация на топливном рынке. Правительство обсуждает возможность импорта нефтепродуктов и временного снижения экологических стандартов до «Евро-2» для насыщения внутреннего спроса. Эти новости заставляют инвесторов фиксировать прибыль в нефтяном секторе, опасаясь снижения экспортных доходов компаний.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акционеры ВТБ на годовом общем собрании официально утвердили дивиденды за 2025 год в размере 9,71 руб. на бумагу и одобрили масштабную допэмиссию на 314 млрд руб. Средства пойдут на финансирование партнерства с Wildberries. Мы по-прежнему считаем акции ВТБ не самым сильным игроком в банковском секторе из-за хронических проблем с достаточностью капитала.

На собрании акционеров «Сбербанка» были утверждены рекордные дивиденды в 37,64 руб. на акцию, дата закрытия реестра — 20 июля. Заявление руководства о том, что банк по всем мультипликаторам глубоко недооценен (P/E на уровне 4х), подтверждает наш взгляд на бумагу как на основного фаворита в финансовом секторе. Мы ожидаем, что после дивидендной отсечки интерес к акциям быстро восстановится за счет низкой текущей оценки при высоком качестве активов, NIM и ROE.

Бумаги АФК «Система» оказались под сильным давлением после новостей о привлечении финансирования на 320 млрд руб. под залог пакета акций «Озона». Холдинг существенно страдает от высокой долговой и процентной нагрузки, и в среднесрочной перспективе мы не ожидаем существенного улучшения конъюнктуры для компании и многих ее проблемных активов.

Мы полагаем, что широкий рынок может предпринимать попытки восстановления после распродаж постфактум июньского заседания Банка России. Тем не менее мы считаем, что возобновление устойчивой траектории к росту может сформироваться после прохождения масштабных дивидендных отсечек в июле.