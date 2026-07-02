«Цифра брокер»: Снижение вслед за нефтью

Обзор российского рынка на 2 июля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды умеренным снижением, реагируя на охлаждение нефтяных котировок и жесткие сигналы регулятора. Индекс МосБиржи просел на 0,15% до 2344,55 п., долларовый РТС потерял аналогичные 0,15%, остановившись на отметке 943,69 п. На настроения инвесторов повлияло снижение цен на Brent, котировки которой упали почти на 3% до $71,59 за баррель на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном. В то же время рубль продемонстрировал укрепление: курс доллара США опустился на 1,65% до 78,09 руб. вопреки ожиданиям рынка. Индекс гособлигаций RGBI обновил минимумы осени прошлого года, опустившись до 113,20 п.

Главным фактором неопределенности для участников торгов остается траектория ключевой ставки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса подчеркнула, что регулятор не видит признаков переохлаждения экономики, несмотря на жалобы бизнеса. Более того, смещение кредитования в сторону госсектора — доля кредитов госкорпорациям за три года взлетела с 20% до 35% — затрудняет работу рыночных механизмов. Согласно еженедельным данным Росстата, недельная инфляция составила 0,22%, в годовом выражении показатель вырос до 6,01%.

Главным драйвером выступает топливный сегмент — цены на бензин и дизель растут темпами, в разы опережающими общую инфляцию. Перебои с поставками топлива уже оказывают давление на рынок автоперевозок. Длительный простой НПЗ и потеря новых мощностей будет транслироваться в рост стоимости доставки, рост цен на логистические услуги, что запустит вторичные эффекты для широкого спектра потребительских товаров, разгоняя общую инфляцию. Удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это чувствительный товар и для рядовых граждан, и для бизнеса, а в структуре Индекса потребительских цен вес автомобильного бензина составляет 4,35%.

Мы полагаем, что жесткая риторика регулятора сохранится, так как дефицит топлива на внутреннем рынке вкупе с ростом кредитования и проинфляционным бюджетом создают дополнительные риски. Учитывая данные на конец I полугодия, мы повысили свои ожидания по ставке на конец года до 13,5%.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Сбербанк» по-прежнему рассчитывает сохранить выплату 50% от прибыли в виде дивидендов в 2027-2029 годах. При этом уже в III квартале коэффициент достаточности капитала снизится примерно на 1,5 п.п. из-за текущих дивидендных выплат. Чтобы поддержать капитал, менеджмент рассматривает выпуск субординированных облигаций, но будет выбирать наиболее благоприятный момент для размещения. По итогам I полугодия результаты оказались лучше ожиданий, однако менеджмент отмечает ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции и считаем текущие уровни интересными для покупки перед дивидендной отсечкой.