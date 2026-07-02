Freedom Global: Нефть и ожидания по ставке провоцируют коррекцию на Мосбирже

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Индекс Мосбиржи к 13:15 мск 2 июля снижался на 1,73%, до 2303,89 пункта, РТС опускался на 1,74%, до 927,29, а индекс голубых фишек падал на 1,86%, до 15 224,61 пункта.

Нефть марки Brent подешевела на 1,36%, до $70,6 за баррель, WTI — на 1,46%, до $67,58, а Urals — на 2,34%, до $55,85. Динамика жидкого углеводородного сырья служит главным фактором давления на российские фондовые бенчмарки. В то же время цена на газ на нидерландском хабе TTF поднялась на 1,96%, до $514 за тыс. куб. м.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах поднимается на 1,11%, до 78,35, пара EUR/RUB растет на 1,22%, до 89,23. Пара CNY/RUB на Мосбирже консолидируется у отметки 11,48. Благоприятного для экспортеров ослабления рубля оказалось недостаточно для поддержки рынка. Нефтегазовый сектор реагирует прежде всего на коррекцию в ценах на черное золото. Кроме того, инвесторы уже занимают выжидательные позиции перед июльским заседанием ЦБ.

Цена на золото снижается на 0,18%, до $4075 за унцию, на серебро — на 0,43%. Платина дорожает на 1,71%, палладий — 2,03%. Алюминий дешевеет на 1,4%, никель снижается на 1,08%, на отрицательной территории торгуется и медь.

В лидеры роста на падающем рынке вышли МГКЛ (+7,99%), ГК ПИК (+2,66%), Совкомфлот (+0,66%) и МКБ (+0,58%).

Рост МГКЛ вызван одобрением buyback объемом до 897 млн руб., за счет которого число акций в свободном обращении (free-float) может сократиться с 31,81% до 5,5%.

Акции ПИКа продолжают локальный отскок на сообщении о продолжении действия программы семейной ипотеки до 1 октября. При этом в целом новостной фон выглядит неоднозначным: сегодня выходили данные о падении продаж апартаментов в новостройках Москвы в первом полугодии на 52–57% год к году.

Совкомфлот поддерживает дивидендная история. Акционеры ранее одобрили выплату 4,87 руб. на акцию, отсечка по которой пройдет 16 июля.

В аутсайдерах оказались Группа Позитив (-4,23%), ВК (-3,92%), Татнефть (-3,61%), Мечел (-3,54%) и Роснефть (-2,94%).

Динамика котировок Позитива обусловлена общим давлением на перекупленные бумаги ИТ-сектора на ожиданиях более осторожного снижения ставки ЦБ. Дополнительное давление продолжает оказывать новость о продаже пакета акций эмитента одним из инсайдеров.

Распродажа акций Мечела обусловлена анонсом плана законсервировать две шахты Южного Кузбасса в 2027-м и 2029 годах, что сигнализирует о сложной ситуации в угольном бизнесе, высокой долговой нагрузке холдинга и слабой рентабельности иго отдельных активов.

Татнефть и Роснефть движутся следом за нефтью. Также негативным фактором стало сообщение о том, что китайские независимые НПЗ начали активнее покупать более дешевую ближневосточную нефть после ускорения прохождения танкеров через Ормузский пролив. Для российских нефтяников это неприятный сигнал, потому что Urals и так опустилась ниже $56 за баррель.

Россети Волга и Россети Центр сегодня закрывают дивидендные реестры. Последний день для покупки под дивиденд у Россетей Московского региона. Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассматривает иск ЦБ о ликвидации ПАО ГИТ. Продолжается Финансовый конгресс Банка России.

Инфляция с 23 по 29 июня, по данным Росстата, составила 0,22% против 0,25% неделей ранее. Рост цен в годовом выражении ускорился с 5,82% до 6%. На этом фоне вероятность паузы ЦБ в июле усиливается, так как повышение цен на топливо начнет соответствующим образом сказываться на стоимости большинства товаров и услуг.

Прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущих торгов: диапазон 2280–2325 пунктов. Актуальный коридор для цен на Brent: $69,5–71,5 за баррель, для Urals: $55–57 за баррель. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение сессии: 78–79, 88,5–90 и 11,4–11,6 соответственно.