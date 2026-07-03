«Цифра брокер»: Рынок не находит поводов для роста

Обзор российского рынка на 3 июля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций в четверг накрыла волна масштабных распродаж. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии опустился на 3,77% до 2256,06 п., полностью нивелировав попытки восстановления последних дней. Долларовый РТС просел на 3,36% до 911,99 п. На долговом рынке также царил пессимизм: индекс гособлигаций RGBI потерял 0,54%, опустившись до 112,65 п. Рубль при этом проявил стойкость — официальный курс доллара США снизился до 77,96 руб. Нефть марки Brent удержалась выше $71 за баррель, а золото взлетело почти на 2% до $4122 за унцию.

Главным событием для сырьевых рынков остается ситуация на Ближнем Востоке. Цены на нефть Brent закрепились в районе $71,85 за баррель, отражая восстановление мирового предложения. Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос примерно до довоенного уровня с тех пор, как королевство возобновило погрузку грузов в Персидском заливе. За шесть дней, закончившихся в среду, крупнейший в мире экспортер нефти отгружал в среднем 6,3 млн баррелей сырой нефти в день. Таким образом, объем поставок примерно соответствует среднему показателю за 2025 год и составляет почти 90% от уровня февраля.

Ситуацией активно пользуются независимые нефтеперерабатывающие предприятия Китая. Они скупают более дешевые баррели у таких производителей, как Саудовская Аравия и Ирак, пользуясь тем, что прохождение танкеров через Ормузский пролив значительно ускорилось.

Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки акций МГКЛ выросли против падающего рынка. Совет директоров компании одобрил программу, в результате реализации которой объем акций в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.), то есть почти в шесть раз. Для этого утверждена программа выкупа собственных акций на открытом рынке объемом до 897 млн руб., направленная на повышение акционерной стоимости. Также в рамках программы возможен выкуп облигаций. Приобретение акций будет осуществляться на организованных торгах через 100%-ную дочернюю компанию ООО «Команда МГКЛ». Выкупленные бумаги могут использоваться для общекорпоративных целей, в том числе для реализации долгосрочных программ мотивации менеджмента. Мы сохраняем позитивный взгляд на МГКЛ с целевой ценой 4 руб. за акцию.

Мы ожидаем, что в ближайшее время индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2200–2350 п. Ключевым сопротивлением теперь выступает уровень 2300 п., который рынку будет крайне сложно преодолеть без появления значимых позитивных новостей. Поддержка находится на отметке 2200 п.