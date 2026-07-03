Freedom Global: ЦБ и Urals углубляют коррекцию российского рынка

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Индекс Мосбиржи к 12:15 мск 3 июля снижается на 1,5%, уйдя ниже 2222 пунктов. РТС падает на 1,51%, до 898,23. Индекс голубых фишек опускается на 1,39%, до 14 706,36 пункта. Долларовый бенчмарк в моменте корректировался под отметку 900 пунктов впервые с января 2025 года, что сигнализирует о высоком давлении на российский рынок.

Котировки нефти марки Brent повышаются на 0,29%, до $72,01 за баррель, WTI консолидируется около $68,73. В то же время цена на Urals рухнула на 10,22%, до $51,02 за баррель. Газ на TTF дешевеет на 1,27%, до $519 за тыс. куб. м. Для российского рынка главный негатив сегодня именно в стоимости Urals, ведь при такой цене снова усиливаются вопросы к нефтегазовым доходам, наполнению бюджета и дивидендам нефтяников.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах снижается на 0,2%, до 77,34, пара EUR/RUB колеблется у 88,55. Пара CNY/RUB на Мосбирже опускается на 0,36%, до 11,42. Минфин с 7 июля по 6 августа будет покупать валюту и золото на 5,4 млрд руб. в день, а с учетом операций ЦБ чистые ежедневные покупки сократятся с 9,34 млрд до 4,82 млрд руб. Для курса российской валюты это умеренный фактор давления, так как объемы соответствующих операций меньше, чем прежде.

Золото дорожает на 1,6%, до $4191,75 за унцию, серебро прибавляет в цене 3,48%, платина — 2,54%, палладий — 0,94%. Стоимость алюминия растет на 0,39%, меди — на 1,05%, никеля — на 0,8%.

В достаточно уверенном плюсе на фоне позитивной динамики в драгметаллах торгуется Селигдар (+1,17%). На положительной территории также остаются Сегежа (+0,18%), Полюс (+0,02%) и Эн+ (+0,16%).

Ценные бумаги Сегежи скорее всего отыгрывают получение ее материнской компанией АФК Система финансирования объемом 320 млрд руб., часть из которой наверняка пойдет на покрытие долга и снижения долговой нагрузки Сегежи.

В аутсайдерах сегодня оказались МГКЛ (-8,26%), Транснефть (ап: -4,17%), Мечел (ап: -3,70%), РусГидро (-2,97%), Магнит (-2,89%) и Северсталь (-2,74%).

МГКЛ падает после решения акционеров не утверждать дивиденды за 2025 годи направить рекомендованную для этой цели сумму на развитие бизнеса и укрепление финансовой устойчивости. Отказ от распределения прибыли отодвинул на второй план операционные результаты эмитента за первое полугодие, в котором выручка компании выросла в 2,6 раза, до 26,4 млрд руб.

Распродажи префов Мечела объясняются давлением высокой долговой нагрузки после заявления ЦБ о планах дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику, а также в целом неблагоприятной конъюнктурой в угольной отрасли. При этом рынок проигнорировал новость о росте ставок на полувагоны на 15–20% за первое полугодие.

Сегодня последний день для покупки акций DIOD, RDRB, ЧКПЗ, НКХП, Газпром нефти и Уралсиба под дивиденд. Россети Московский регион закрывают реестр акционеров для получения дивиденда.

Отдельно на рынок давят сигналы Банка России. Прогноз средней ключевой ставке на 2027 год повышен с 8–10% до 10–12%, а запред ЦБ Алексей Заботкин подтвердил, что изменение прогноза траектории ставки в июле будет. Это оказывает в цело негативное влияние на котировки акций. Кроме того, стало известно, что PMI в сфере услуг в июне снизился с майских 48,7 до 48,2 пункта

Прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущих торгов: диапазон 2200–2245 пунктов. Актуальный коридор для цен на Brent: $71,5–73 за баррель, для Urals: $50–52,5. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 76,8–78, 88–89,2 и 11,35–11,5.