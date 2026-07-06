Freedom Global: Индекс Мосбиржи снижается на фоне дивидендных отсечек и дешевой нефти

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 6 июля снижается на 0,09%, до 2240,73 пункта. РТС также теряет 0,09% и находится около 914,04 пункта. Индекс голубых фишек снижается на 0,13%, до 14 805,18 пункта. После утренней просадки рынок перешел к более спокойной динамике, но покупателей пока сдерживают дивидендные отсечки, дешевая нефть и отсутствие сильных внутренних поводов для восстановления.

Brent днем снижается на 0,55%, до $71,72 за баррель. WTI падает на 0,48%, до $68,36. Российская Urals держится около $51,35 за баррель. Для российского рынка это нейтрально-негативный фон, потому что при таких ценах нефтегазовый сектор остается под давлением. Дополнительно дешевеет европейский газ, TTF находится около $525 за тыс. куб/м и снижается примерно на 1,2%.

В металлах картина лучше. Золото растет на 0,66%, до $4153 за унцию, серебро прибавляет около 2%, платина растет на 0,78%. Алюминий поднимается на 0,73%, медь прибавляет около 0,8%. Никель и олово при этом снижаются. Поэтому поддержка для сырьевых бумаг есть, но она точечная и не вытягивает весь рынок.

Валюта движется разнонаправленно. Юань к рублю снижается на 0,4%, до 11,44 рубля, евро растет на 0,59%, до 88,92 рубля, а стоимость американского доллара растет на 0,58%, до 77,75 рублей. С 7 июля также начнут действовать новые параметры операций Минфина и ЦБ, где чистые покупки валюты сокращаются до 4,82 млрд рублей в день. Для рубля это умеренно поддерживающий фактор, но нефть и ключевая ставка сейчас важнее.

В лидерах роста днем Самолет (+3,00%), Магнит (+2,33%), Русал (+1,34%), Алроса (+1,28%) и Селигдар (+1,09%).

Русал получает поддержку от роста стоимости алюминия. Но здесь тоже важно не переоценивать движение. Высокие цены на металл помогают выручке, но у компании остаются вопросы по себестоимости, логистике, долгу и маржинальности.

Алроса и Селигдар растут на фоне спроса на сырьевые и защитные истории. Селигдару помогает рост стоимости золота и серебра, а Алроса отскакивает вместе с частью недооцененных экспортных бумаг. При этом по Алросе фундаментально сохраняются прежние ограничения, слабый рынок алмазов, санкционный фактор и крепкий рубль.

В аутсайдерах Транснефть-п (-2,81%), Интер РАО (-2,49%), Банк Санкт-Петербург (-2,14%), МКБ (-2,01%) и VK (-1,50%).

Транснефть снижается вместе с общим давлением на нефтяную инфраструктуру и нефтегазовый сектор. При дешевой нефти инвесторы осторожнее смотрят даже на компании с более стабильной моделью доходов.

Банк Санкт-Петербург и МКБ снижаются вместе с частью финансового сектора. Банки остаются чувствительными к ожиданиям по ставке и стоимости фондирования. Пока рынок не видит быстрого и уверенного снижения ключевой ставки, банковские бумаги могут оставаться под давлением.

VK остается под давлением как история роста, чувствительная к высокой ключевой ставке. При дорогих заемных деньгах инвесторы осторожнее относятся к компаниям, где большая часть оценки завязана на будущий рост.

Отдельно заметно падают Газпром нефть, МГКЛ и Уралсиб. Газпром нефть теряет почти 6% из-за дивидендного гэпа после закрытия реестра по выплате 28,11 рубля на акцию. Уралсиб снижается значительно сильнее также из-за дивидендной отсечки. МГКЛ падает более чем на 5% после того, как акционеры отказались от выплаты дивидендов за 2025 год, хотя ранее совет директоров рекомендовал 0,28 рубля на акцию. Вместо этого компания одобрила программу обратного выкупа.

По российским акциям главная тема сегодня - это дивиденды. X5 торгуется последний день с дивидендом 245 рублей, также последние дни с дивидендами проходят у Инарктики, НПО Наука, Абрау-Дюрсо и Европейской Электротехники. Кроме того, закрываются реестры по Газпром нефти, Уралсибу, ДИОДу, РДБ, ЧКЗ и НКХП. Поэтому часть движений в отдельных бумагах сегодня связана не с новыми новостями, а с техническим влиянием дивидендного сезона.

Отдельно рынок продолжает следить за темой топлива. В конце прошлой недели Путин подписал закон, который должен помочь обеспечению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, в том числе через возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения. Также Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки. Для рынка акций это важный фон, потому что топливо сейчас напрямую связано с инфляцией, ожиданиями по ставке и настроением в нефтегазовом секторе.

На дневной сессии ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2230–2255 пунктов. По Brent ориентир $71–72,5 за баррель, по Urals $50,8–52 за баррель. По рублю диапазон 11,38–11,50 за юань и 88,3–89,2 рубля за евро.