«Цифра брокер»: Массовые распродажи

Обзор российского рынка на 7 июля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник пробил психологическую отметку 2200 п. и упал до минимумов февраля 2023 года, завершив основную торговую сессию на отметке 2194,14 п. Индекс РТС потерял 3,1%, опустившись до 886,5 п. На долговом рынке индекс RGBI также продолжил снижение, отражая переоценку инвесторами перспектив снижения ключевой ставки. Рубль, напротив, резко укрепился: официальный курс доллара США на 7 июля снизился до 77,97 руб., а юань на Мосбирже упал до 11,18 руб. Котировки нефти марки Brent консолидировались чуть выше $72 за баррель, но российский сорт Urals, по данным Argus, обвалился до $41,66, уровня, предшествовавшего ближневосточному конфликту.

Телефонный разговор между президентами России и США, состоявшийся в выходные, не принес прорывов: стороны подтвердили готовность к диалогу, но конкретных шагов по деэскалации конфликта на Украине не последовало. Более того, новости об атаках на Омский НПЗ и объекты инфраструктуры в Ленинградской области лишь усилили тревогу. Инвесторы опасаются, что перебои с топливом в регионах и рост цен на бензин разгонят инфляцию, которая уже превысила 6% в годовом выражении. Это ограничивает Банк России в действиях: регулятор все жестче сигнализирует о вероятной паузе в цикле смягчения, а зампред Алексей Заботкин прямо заявил, что июльский прогноз траектории ставки будет пересмотрен вверх. Дорогие деньги остаются главным тормозом для российского фондового рынка.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции банка ВТБ обновили исторические минимумы. Давление на бумагу оказывает общая переоценка финансового сектора в условиях, когда рынок закладывает более длительное сохранение высокой ключевой ставки. Это увеличивает стоимость фондирования и давит на процентную маржу. Кроме того, инвесторы выходят из рисковых активов на фоне геополитической неопределенности. На наш взгляд, до появления четких сигналов о возобновлении цикла снижения ставки акции ВТБ будут оставаться под давлением, несмотря на фундаментальную недооценку.

Акции «ЦИАН» выросли на новости об утверждении программы обратного выкупа объемом до 4 млрд руб. сроком на 12 месяцев. В текущих условиях, когда рынок ищет любые признаки поддержки со стороны эмитентов, обратный выкуп стал сильным сигналом.

Также продолжается дивидендный сезон: последний день с дивидендами торгуются акции «ИКС 5» и «Инарктики», закрывается реестр акционеров «Абрау-Дюрсо». В ближайшие дни ждем сохранения высокой волатильности и осторожных попыток технического отскока в наиболее перепроданных бумагах. Индекс МосБиржи закрепился ниже 2200 п., и ближайшая поддержка теперь находится в районе 2160 п. Сопротивлением при попытках отскока выступит зона 2240-2250 п.