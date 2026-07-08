«Цифра брокер»: Повышенная волатильность

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынок пережил очередной сеанс экстремальной волатильности. Индекс МосБиржи в течение дня проваливался ниже 2120 п., достигая минимумов с декабря 2022 года, но к закрытию основной сессии вторника сумел отскочить и завершил день на отметке 2190,39 п., потеряв символические 0,17%. Резкий внутридневной разворот произошел благодаря взлету нефтяных котировок и закрытию коротких позиций спекулянтами. Индекс РТС, в свою очередь, прибавил 2,25% до 906,42 п. за счет укрепления рубля. Индекс гособлигаций RGBI подрос на 0,15% до 111,44 п., но общая картина долгового рынка остается напряженной на фоне отсутствия оптимизма у участников торгов в отношении траектории снижения ключевой ставки Банка России. Дополнительным сигналом о хрупкости рынка стало решение Минфина не проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ, чтобы не дестабилизировать ситуацию.

В фокусе внимания инвесторов вновь оказалась обстановка на Ближнем Востоке. Сообщения об атаке Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе вернули в цены премию за риск, а котировки Brent на этом фоне выросли на 2,6% до $74,32 за баррель. Это выступило одним из факторов поддержки российского рубля. Другой весомый фактор поддержки для национальной валюты в июле — «жирный» налоговый период. К стандартным налогам прибавляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за II квартал, который в этот раз будет внушительным вследствие высоких цен на нефть в отчетном периоде. В то же время глобальное снижение риска в отношении конфликта на Ближнем Востоке и коррекция цен с максимумов не позволят рублю заметно укрепиться. Мы ожидаем, что в июле рубль останется в диапазоне 75-79 за доллар США.

Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки акций «ИКС 5» упали на фоне дивидендной отсечки. Выплата составила 245 руб. на акцию, что давало 11,6% доходности к цене закрытия понедельника. Гэп оказался глубже размера дивиденда, что отражает общий пессимизм на рынке акций. В тоже время инвестиционная привлекательность «ИКС 5» сохраняется — компания является лидером в сегменте продуктового ритейла, демонстрирует устойчивый и качественный рост бизнеса, контролируя рентабельность, расходы и долговую нагрузку. Текущая просадка может быть удачной точкой входа для долгосрочного инвестора.

Индекс МосБиржи пробил психологическую отметку 2200 п., и теперь она превратилась в ближайшее сопротивление. Ключевая поддержка сместилась к уровню 2100 п., где рынок может попытаться найти «дно». В среду инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по инфляции. Если цифры укажут на сохранение ценового давления, это укрепит ожидания паузы от Банка России и может усилить давление на фондовый рынок.