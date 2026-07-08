Freedom Global: Российский фондовый рынок утром пытается расти после недельного обвала

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 8 июля, российский фондовый рынок впервые за неделю начал утренние торги с роста, причём достаточно уверенного. Индекс Московской биржи в моменте показывает рост на 1,44%, преодолев отметку в 2220 пунктов, и такая динамика очень похожа на попытку коррекции наверх после почти недельного обвала. Накануне торги на основной сессии завершились в незначительном минусе по индексу Мосбиржи, и такой результат вместе с динамикой на сегодняшней утренней сессии говорит о том, что у инвесторов появился аппетит к покупкам российских акций. На наш взгляд, ключевым фактором, который может способствовать коррекции фондового рынка наверх, является возобновление роста мировых цен на нефть. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак по итогам проведённого вчера совещания по экономике заявил, что ситуация в российской экономике «полностью контролируемая», а для преодоления топливного кризиса государством предпринимаются срочные меры, даже несмотря на то, что, как сообщают СМИ, после атаки украинских БПЛА приостановил работу крупнейший НПЗ России – Омский НПЗ, входящий в группу Газпром нефти. Появились и некоторые надежды на улучшение в геополитике. Так, западные и некоторые российские СМИ сообщают о возможном скором визите в Москву спецпредставителей президента Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с целью возобновления переговоров по украинскому вопросу. В то же время достаточно значимым противовесом улучшающемуся внешнему фону могут выступать даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов, прежде всего, по «голубым фишкам». Наступление дат закрытия реестра для дивидендов является достаточно мощным «медвежьим» драйвером. В ближайшие дни реестры для дивидендов закроют несколько крупных эмитентов, в том числе, Роснефть, Московская биржа и МТС, что может в эти дни отразиться негативно на рынке акций. Сегодня на основной сессии можно будет наблюдать рост акций некоторых «голубых фишек» в преддверии закрытия «дивидендного» реестра.

Мировые цены на нефть на утренних торгах очень мощно и уверенно идут вверх. Цена Brent повышается на 3,25% до $76,56 за баррель. Новый виток обострения обстановки на Ближнем Востоке из-за Ормузского пролива и отсутствие каких-либо внятных договорённостей между Ираном и США о восстановлении нормального судоходства через пролив усиливает неопределённость на рынке нефти и, соответственно, ожидания возможного дефицита. Ожидаем сегодня диапазон цены Brent на уровне $74–78 за баррель.

Азиатские фондовые рынки с утра торгуются смешанно. Лидером падения снова выступает южнокорейский индекс Kospi, обвалившийся на 5,4% из-за новой волны падения акций чипмейкеров. Японский Nikkei теряет более 1,8% на фоне падения акций региональных банков, китайские индексы показывают рост.

Акции МТС уже на утренней сессии стали одним из лидеров роста. Напомним, что дивидендная «отсечка» по акциям МТС наступит 9 июля, а сегодня - последний день, когда желающие получить дивиденды по этим бумагам могут их купить, чтобы быть включёнными в реестр. Акционеры корпорации на годовом общем собрании утвердили рекомендованные советом директоров дивиденды по итогам 2025 года в 35 руб. на акцию, что было ожидаемо. Дивидендная доходность по акциям МТС составляет 16,8% годовых, что является одним из самых высоких показателей дивидендной доходности на российском фондовом рынке. Поэтому покупка акций эмитента сегодня имеет большой смысл, чтобы получить высокую дивидендную доходность, превышающую доходность банковских вкладов. Акции МТС сегодня могут, по нашему мнению, вырасти до 208 руб. Наша целевая цена по акциям МТС составляет 270 руб. на годовом горизонте, рейтинг акций - «Покупать» (не является ИИР).

Российский рубль на утренней сессии корректируется вниз после двухдневного укрепления. Сегодня в течение дня ожидаем, что пара USD/RUB может колебаться в коридоре 76-77 руб., CNY/RUB – в диапазоне 11,1-11,4 руб.

Ожидаем, что сегодня в ходе основной сессии индекс Московской биржи может показать динамику в коридоре 2190-2240 пунктов.