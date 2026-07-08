Freedom Global: Полюс обвалился после предложения заморозить дивиденды до 2030 года

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Акции Полюса резко упали в цене после сообщения о том, что менеджмент предложит совету директоров приостановить дивиденды до 2030 года. На фоне данной новости в начале торгов падение ценных бумаг компании достигало 18%, они опускались до 1470 руб.

Реакция рынка выглядит достаточно жестко, но в целом понятно, у инвесторов фактически убрали дивидендную часть инвестиционной идеи в этих бумагах на несколько лет. При этом финансово Полюс остается сильной компанией. По итогам 2025 года выручка выросла на 19% г/г, до $8,7 млрд, EBITDA на 12% г/г, до $6,35 млрд, а чистый долг к EBITDA был всего 1,1х. Это совсем не высокая долговая нагрузка для такого бизнеса. Но проблема не в текущей финансовой устойчивости компании, а в будущей нагрузке, потому что капзатраты в 2025 году уже выросли на 73%, до $2,18 млрд, и дальше компания входит в самый дорогой этап инвестпрограммы. Именно поэтому основная причина такого решения, на мой взгляд, заключается в желании сохранить деньги внутри компании перед крупными инвестпроектами. Главный из них - Сухой Лог, сам Полюс оценивал капзатраты по проекту в $6 млрд, запуск планируется на 2028–2029 годы, а после выхода Сухого Лога, Чульбаткана и Чертова Корыта компания рассчитывает к 2030 году удвоить выпуск золота до 6 млн унций в год.

Целевую цену по акции Полюса мы считаем целесообразным поставить на пересмотр с учетом отмены дивидендов до 2030 года, более высоких капзатрат, дорогого долга и сокращения свободного денежного потока. Предварительно таргет стоит снижать, даже несмотря на сильные активы и долгосрочный потенциал роста добычи. Для долгосрочного инвестора Полюс остается качественной ставкой на золото, но теперь это уже не дивидендная бумага, а история ожидания крупных проектов и их успешного запуска.