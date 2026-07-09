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Запасы нефти в США упали до минимума с 1984 года

По данным EIA за прошлую неделю совокупные запасы нефти в США вместе со стратегическим резервом опустились достигли минимумов мая 1984 года. При этом коммерческие запасы сырой нефти выросли почти на 3 млн баррелей.

НПЗ работают с загрузкой 95,8%, объем экспорта сырой нефти опустился на уровни ноября 2025-го, экспорт нефтепродуктов достиг рекордных 8,7 млн баррелей в сутки. США активно перерабатывают нефть и продают готовое топливо, которое увеличивает маржинальность экспорта. Спрос поддерживают такие сезонные факторы, как проведение сельхозработ и туристическая активность.

В нефти сохраняется премия за риск из-за конфликта между США и Ираном. Объемы высвобождения резервов из стратегических запасов остаются на прежних уровнях.

В таких условиях за счет накопленных резервов ограничить рост цен на сырье будет сложнее. В том числе с учетом этого фактора Международный валютный фонд повысил ориентир среднегодовой цены на нефть по сравнению с апрельским прогнозом на $9, до $89 за баррель.

«Мы предполагаем, что в случае скорой деэскалации напряженности между США и Ираном, Brent будет торговаться в пределах $70–80, а Urals — в диапазоне $50-65. Если конфликт затянется и снова появятся риски для судоходства через Ормуз, страховки и танкеров, стоимость Brent может вырасти к $85–95, а Urals поднимется выше $70. В таком сценарии дисконт Urals к Brent, вероятно, снова сократится», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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