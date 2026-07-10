Фондовый рынок остановил попытку роста

В четверг, 9 июля, российский фондовый рынок, открывшись в сравнительно небольшом минусе, во второй половине дня нарастил темпы падения, но до существенного обвала дело так и не дошло. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру упал на 1,33%, а долларовый РТС - на 0,72%. Настроение фондовому рынку после вчерашнего уверенного роста сегодня испортили, скорее всего, падающие цены на нефть. Ещё одним фактором давления на индексы могли стать наступающие даты закрытия реестров акционеров для получения дивидендов.

«Геополитический фон оставался противоречивым, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global. – Возможно, что дополнительные риски для инвестиций в российские акции могло создать анонсирование в ЕС в начале следующей недели нового 21-го пакета антироссийских санкций. Сдержать падение помогали корпоративные новости, а также объявленный накануне вечером пакет мер правительства РФ относительно стабилизации топливного рынка, но всё равно этот небольшой позитив перевесить негативные настроения «медведей» не смог. Макроэкономический фон внутри России пока тоже остаётся неоднозначным. В целом ясно, что пока фондовый рынок к развороту тренда на рост не готов».

Цена Brent на вечерних торгах упала на 1,35% до $76,97 за баррель. Нефть корректировалась после бурного роста накануне, так как новостной фон на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся напряжённым, а судьба Ормузского пролива до сих пор не решена. Мы ожидаем колебаний цены нефти Brent до конца недели в рамках $75-81 за баррель.

Российский Минфин опубликовал данные по исполнению бюджета за январь-июнь 2026 года. Несмотря на некоторое уменьшение величины бюджетного дефицита с 2,6% от ВВП в предыдущем отчётном периоде до 2,5% от ВВП в январе-июне, без изменений остаются опережающее доходы и темпы их роста увеличение госрасходов. Нефтегазовые доходы продолжают демонстрировать негативную динамику: в годовом выражении их объём упал свыше чем на 22%, а рост государственных расходов по‑прежнему воспринимается как тревожный сигнал. При этом снижение доходов наблюдается даже на фоне более высокой стоимости нефти Urals в первом полугодии по сравнению с аналогичным отрезком 2025 года — этому способствовали два существенных обстоятельства. Первое — стабильный курс рубля, который привёл к убыткам нефтекомпаний из‑за курсовых колебаний. Второе — санкционные ограничения со стороны США, в первом квартале они обусловили сокращение экспортных объёмов в годовом сопоставлении. Соответственно, вышедшие данные существенного позитива для фондового рынка ожидаемо не обеспечили.

Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались привилегированные акции Транснефти (+4,2%), акции ЮГК (+3,6%), ЛСР (+4,5%), Татнефти (+4,3%).

Лидерами понижения на фондовом рынке оказались акции МТС (-12,7%), Московской биржи (-8,7%), МКБ (-7,8%), ДВМП (-4,7%).

Привилегированные акции Транснефти (+4,2%) подорожали сегодня в противовес падающему рынку, скорее всего, в ожидании объявления дивидендов за 2025 год. Напомним, что совет директоров корпорации пока не раскрывал информацию о принятых решениях по дивидендам. Однако некоторые инвесторы в соцсетях высказывают предположения, что по итогам 2025 года Транснефть выплатит. Наш прогноз предполагает выплаты в размере 180-200 руб. на привилегированную акцию. Подтверждаем целевую цену по «префам» Транснефти в 1600 руб. и рейтинг акций «Держать» (не является ИИР).

Акции МТС (-12,7%) обвалились из-за наступления сегодня даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. На годовом общем собрании акционеров, которое прошло 23 июня, было принято решение об утверждении дивидендов по итогам 2025 года в размере 35 руб. на акцию. Показатель дивидендной доходности акций МТС достигает 16,8% годовых, выделяясь на фоне прочих бумаг российского фондового рынка одним из наиболее высоких значений. Подтверждаем целевую цену по акциям МТС в 270 руб. и рейтинг акций «Покупать» (не является ИИР).

Индекс гособлигаций RGBI повышается после достаточно глубокого падения целый день. Сегодня в ходе продолжающейся коррекции наверх индекс вырос на 0,52% до 113,43 пункта.

Рубль после небольшой паузы опять начал расти. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 8 коп., до 11,21 руб. Пара USD/RUB упала на 64 коп., до 76,16 руб., а пара EUR/RUB - на 58 коп., до 87,08 руб.

«По нашим предположениям, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2180-2230 пунктов. Наш прогноз значений курсов доллара, евро и юаня: 76–78 руб., 86–88 руб. и 11,1–11,6 руб. соответственно», ˜– резюмирует Наталья Мильчакова.