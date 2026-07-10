Дефицит госбюджета показал неоднозначную динамику в первом полугодии

По информации Минфина РФ, с января по июнь дефицит федерального бюджета увеличился с 0,7% ВВП до 2,5%, или с 1,7 трлн руб. до 5,73 трлн, то есть в 3,3 раза. Совокупные доходы выросли на 5,8% г/г, до18,62 трлн руб.

«При этом по сравнению с периодом январь – май, когда дефицит составлял 2,6%, он немного уменьшился. Это связано с замедлением роста госрасходов с17% до 16,1%, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global. –Ускоренное повышение этого показателя было обусловлено выплатой авансов подрядчикам и досрочным оформлением государственных контрактов».

При этом ситуация с нефтегазовыми доходами остается неблагоприятной: их объем сократился более чем на 22%г/г, а наращивание госрасходов по‑прежнему вызывает опасения. Негативное влияние на нефтегазовые доходы оказал устойчивый курс рубля, который спровоцировал убытки нефтяных компаний из‑за курсовых разниц, американские санкции, в первом квартале ограничившие объемы экспорта в годовом измерении. Увеличение ненефтегазовых доходов в первом полугодии было обусловлено повышением ставки НДС с 1 января. Дополнительным стимулом послужили ранее проведенные корректировки НДФЛ для граждан с наиболее высокими доходами, рост ставки налога на прибыль, а также совершенствование налогового администрирования и мероприятия по легализации экономической деятельности. Наш прогноз на конец года предполагает сохранение дефицита бюджета на уровне 2,5% ВВП.

Основными причинами такой динамики станут по‑прежнему невысокие нефтегазовые доходы при высоком росте госрасходов, в том числе в связи с топливным кризисом и вероятным расширением поддержки нефтепереработки, включая увеличение субсидий и демпферных выплат.