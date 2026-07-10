Индекс Мосбиржи снова снижается на дивидендных отсечках и геополитике

Индекс Мосбиржи утром 10 июля снижается на 1,13%, до 2162,07 пункта. Давление сохраняется после слабого закрытия предыдущей сессии. Инвесторы осторожно относятся к акциям из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке, дивидендных отсечек, ожидания решения Банка России по ключевой ставке, а также усиления геополитической неопределенности.

"Думаю, что инвесторы очень негативно оценивают итоги саммита НАТО, поэтому давление на фондовый рынок РФ возросло, тем более, что рублевые инструменты все еще приносят высокую двузначную доходность", - отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Стоимость Brent утром снижается на 0,18%, до $76,16 за баррель. WTI падает на 0,21%, до $71,93. Urals находится около $54,28 за баррель. Газ на TTF почти не меняется и торгуется около $580,5 за тыс. куб/м. Несмотря на геополитические риски, нефтяные котировки пока не растут, поскольку рынок не видит резкого сокращения физических поставок. В американских СМИ сообщалось, что пропускная способность Ормуза работает на 50% от довоенных объемов.

Дональд Трамп допускает дальнейшие удары и усиление давления на иранский экспорт, поэтому ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Пока пролив продолжает работать, поэтому геополитическая премия в стоимости нефти ограничена, но любое новое нарушение перевозок способно быстро вернуть котировки Brent к росту.

На рынке металлов динамика смешанная. Золото снижается на 0,35%, серебро - на 0,18%. При этом платина поднимается на 1,3%, палладий - на 1,58%, американский фьючерс на медь растет на 0,78%. Алюминий по итогам предыдущих торгов прибавил 2,16%. Это поддерживает отдельные бумаги металлургического сектора, но общую слабость рынка пока не меняет.

Рубль утром немного ослабевает. Доллар растет на 0,47%, до 76,51 рубля, евро на 0,56%, до 87,53 рубля. Снижение нефтяных цен и ухудшение настроений на рынке временно ослабляют поддержку российской валюты, хотя продажи экспортной выручки пока не позволяют рублю резко снижаться.

В лидерах роста утром Мосэнерго (+1,1%), ФосАгро (+0,57%), Полюс (+0,36%) и ВТБ (+0,21%).

Акции ФосАгро поддерживают ослабление рубля и устойчивые цены на удобрения. Для компании более дорогая иностранная валюта положительна, поскольку значительная часть выручки поступает от экспорта, а основные расходы остаются рублевыми.

В аутсайдерах МТС Банк (-9,08%), Мечел (-2,14%), МКБ (-2,01%), Роснефть (-1,33%), Сегежа (-1,1%) и АЛРОСА (-1,01%).

МТС Банк открылся с дивидендным гэпом после последнего дня покупки акций под выплату 96,12 рубля. Поэтому основная часть падения носит технический характер. Размер снижения пока близок к дивидендной доходности.

На АЛРОСА продолжают давить слабость мирового алмазного рынка и снижение цен со стороны De Beers. Компания-конкурент в начале недели заметно уменьшила официальные цены почти на все категории бриллиантов на фоне слабого спроса в Китае и конкуренции со стороны искусственных камней.

Мечел и Сегежа остаются под давлением из-за высокой долговой нагрузки и дорогого кредитования.

Роснефть снижается вместе с нефтяными ценами и после вчерашнего закрытия дивидендного реестра. Дополнительное давление оказывает остановка Саратовского НПЗ после атаки беспилотников 8 июля. По данным Reuters, была повреждена единственная установка первичной переработки мощностью около 20 тыс. тонн в сутки, а сроки ремонта пока неизвестны. Для всей “Роснефти” масштаб потерь ограничен, но остановка предприятия усиливает риски для выпуска топлива на внутреннем рынке.

По календарю сегодня последний день для покупки под дивиденды акций Башнефти и ее префов, НМТП, Полюса, ЛСР, Совкомбанка и Донского завода радиодеталей. Закрываются реестры МТС Банка, Ставропольэнергосбыта и ОМЗ-п. Дивидендная доходность ЛСР и НМТП превышает 13%, поэтому после выходных в этих бумагах появятся заметные гэпы.

Главными макроэкономическими событиями станут данные Росстата по инфляции за июнь, ежемесячный отчет МЭА по нефтяному рынку и статистика Baker Hughes по числу буровых установок в США. Инфляция важна для ожиданий по ключевой ставке. Слабые данные могут еще больше повысить вероятность паузы ЦБ в цикле снижения ставки.

"В течение дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2140–2190 пунктов. По Brent ориентир $75–78 за баррель, по Urals - $53–56 за баррель. По рублю диапазон 75,8–77,3 за доллар, 86,8–88,2 за евро и 11,1–11,35 за юань", - резюмирует эксперт.