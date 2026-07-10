Российский рынок ускорил падение

Индексы Мосбиржи и РТС днем 10 июля теряют по 1,92% каждый, опускаясь до 2144,71 и 889,85 пункта соответственно, а индекс голубых фишек падает на 2%. Углубление коррекции обусловлено тем, что инвесторы продолжают сокращать позиции на фоне дивидендных отсечек и высокой доходности рублевых инструментов, а также под влиянием геополитических факторов.

"Пессимистичный настрой участников российского рынка усилили итоги саммита НАТО, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. –Новые заявления о росте военных расходов и дальнейшей поддержке Украины увеличивают неопределенность. На этом фоне повышенный спрос предъявляется на облигации и депозиты, которые по-прежнему позволяют получать двузначную доходность при значительно меньшем, чем вложения в акции, риске".

Котировки Brent снижаются на 0,69%, до $75,77 за баррель, WTI — на 0,74%, до $71,55. Urals консолидируется около $54,64. МЭА сегодня немного улучшило прогноз по мировому спросу на нефть. Агентство теперь ожидает его снижения в 2026 году на 1,05 млн баррелей в сутки против 1,12 млн в июньском отчете. Мировой спрос оценивается в 103,46 млн баррелей в сутки. МЭА отмечает, что с середины июня после временного прекращения огня между США и Ираном начали восстанавливаться и поставки, и потребление нефти. Однако прогноз все равно остается слабым и пока не помогает котировкам.

На рынке металлов преобладает снижение. Золото дешевеет на 0,72%, серебро - на 1,37%, платина - на 0,3%, алюминий - на 1,77%, никель - на 0,62%. Палладий растет на 1,32%.

Рубль днем продолжает слабеть. Доллар растет на 0,8%, до 76,76 рубля, евро - на 0,81%, до 87,75 рубля, юань - на 0,31%, до 11,29 рубля. Снижение стоимости нефти и общее ухудшение настроений ослабляют российскую валюту, но высокая ключевая ставка и продажи экспортной выручки пока сдерживают движение.

В лидерах роста Северсталь (+0,59%) и Мосэнерго (+0,51%).

В аутсайдерах МТС Банк (-9,13%), Полюс (-4,12%), АЛРОСА (-3,12%), Мечел (-3,2%), РусГидро (-3,01%) и МКПАО ВК (-2,76%).

МТС Банк продолжает падать с дивидендным гэпом после выплаты 96,12 рубля на акцию. Размер снижения близок к дивидендной доходности, поэтому основная часть падения носит технический характер.

Полюс остается под давлением после решения совета директоров принять к сведению рекомендацию менеджмента приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Компания собирается направлять денежные потоки на крупные проекты, включая Сухой Лог. Для долгосрочного развития это может быть оправданно, но инвесторы теряют один из главных аргументов для удержания бумаг в ближайшие годы. После обвала 8 июля снижение продолжается, хотя его темпы стали заметно слабее.

АЛРОСА снижается на фоне слабой ситуации на мировом алмазном рынке. Спрос в Китае остается низким, а конкуренция со стороны искусственных камней сохраняется.

Мечелу мешают высокая долговая нагрузка и дорогие кредиты.

По РусГидро и ВК новых сильных негативных новостей сегодня не появилось, поэтому их снижение в основном связано с общей распродажей и слабым спросом на компании с большими расходами и ограниченными дивидендными перспективами.

По календарю сегодня последний день покупки акций ДЗРД, обыкновенных и привилегированных акций Башнефти, НМТП, Полюса, ЛСР и Совкомбанка под дивиденды. После выходных в бумагах с высокой доходностью, прежде всего в ЛСР и НМТП, могут появиться заметные дивидендные гэпы. Реестр МТС Банка закрывается сегодня.

До конца дня Росстат должен представить данные по инфляции за июнь, а вечером Baker Hughes сообщит число действующих буровых установок в США. Инфляция остается главным внутренним событием. Ускорение роста цен усилит ожидания паузы Банка России в цикле снижения ставки и может сохранить давление на акции.

"Прогнозируем колебания индекса Мосбиржи до конца текущих торгов диапазоне 2120–2170 пунктов. Актуальный коридор для Brent: $74,5–77 за баррель, для Urals: $53,5–56. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 76–77,5, 87–88,5 и 11,15–11,4 соответственно", - резюмирует Владимир Чернов.