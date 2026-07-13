Freedom Global: Индекс Мосбиржи растет вслед за нефтью

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи утром 13 июля растет на 0,55%, до 2157,51 пункта. После слабого завершения прошлой недели рынок пытается восстановиться благодаря резкому подорожанию нефти. Однако рост остается ограниченным из-за новых дивидендных гэпов и сохранения высокой геополитической неопределенности.

За выходные обстановка вокруг Ирана и Ормузского пролива снова ухудшилась. США сообщили о новой серии ударов по иранским объектам, а Иран об атаках на американские базы в Кувейте и Бахрейне. Тегеран также заявил о закрытии пролива после инцидента с судном, хотя Дональд Трамп утверждает, что движение остается открытым. В воскресенье через пролив прошли только шесть судов, и это минимум за пять недель.

Стоимость Brent утром растет на 4,26%, до $79,25 за баррель. WTI дорожает на 4,38%, до $74,54. Urals прибавляет 0,57% и находится около $54,41 за баррель. Главной причиной роста остается угроза новым перебоям с поставками через Ормуз, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти и сжиженного газа. Рынок, на мой взгляд, пока воспринимает происходящее как обострение внутри хрупкого перемирия, а не как начало полномасштабных боевых действий.

Природный газ на TTF дорожает на 3,46%, до $589,6 за тысячу куб\м. Газ также реагирует на риски перебоев поставок СПГ с Ближнего Востока.

На рынке металлов преобладает снижение. Золото дешевеет на 1,31%, серебро - на 3,27%, платина - на 1,46%, палладий - на 2,28%. Алюминий теряет 1,95%, медь - около 1%, никель - 1,23%. Давление усилилось после резкого роста цен на нефть, который может сохранить инфляционные риски и отсрочить более быстрое снижение ставок ведущими мировыми центробанками.

Рубль утром почти не меняется. Доллар растет на 0,02%, до 77,01 рубля, евро снижается на 0,12%, до 87,77 рубля. Дорогая нефть помогает российской валюте, но дальнейшее движение сдерживают геополитическая неопределенность и постепенное сокращение поддержки со стороны жесткой денежно-кредитной политики.

В лидерах роста МКБ (+2,92%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,83% и +2,79%), Роснефть (+2,74%) и ЛУКОЙЛ (+2,16%).

Акции нефтяных компаний растут вслед за стоимостью нефти. Татнефть, Роснефть и ЛУКОЙЛ напрямую выигрывают от повышения экспортных цен, хотя эффект для финансовых результатов частично ограничивают крепкий рубль и высокий дисконт Urals.

В аутсайдерах Группа ЛСР (-15,04%), НМТП (-13,27%), ЕвроТранс (-7,1%), РУСАЛ (-1,87%), АФК “Система” (-1,6%), Полюс (-1,49%), Совкомфлот (-1,23%) и Селигдар (-1,08%).

ЛСР и НМТП открылись с дивидендными гэпами. В пятницу был последний день покупки их акций под выплаты 78 рублей и 1,1448 рубля соответственно, поэтому основная часть сегодняшнего снижения носит технический характер.

ЕвроТранс продолжает падать после серии технических дефолтов по облигациям. Компания не перечислила в срок очередной купон на 25,48 млн рублей, объяснив задержку временной нехваткой средств на счетах. Для акций это серьезный негативный сигнал о росте финансовых рисков.

РУСАЛ снижается вслед за алюминием.

Полюсу и Селигдару мешает снижение стоимости золота, а Полюс дополнительно остается под давлением после рекомендации менеджмента приостановить дивиденды до 2030 года

Сегодня “Аэрофлот” должен представить операционные результаты за июнь. Инвесторы будут оценивать динамику перевозок, загрузку кресел и международного направления.

Также сегодня последний день покупки акций “Мать и дитя” под дивиденды 47 рублей и “Мосэнерго” под выплату за 2025 год. После закрытия реестров в бумагах должны появиться дивидендные гэпы.

В течение дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2135–2185 пунктов. По Brent ориентир $77,5–81 за баррель, по Urals - $53,5–56,5, по рублю - 76,5–77,7 за доллар, 87–88,5 за евро и 11,2–11,45 за юань. Главным фактором для рынка останутся новости из Ормузского пролива.