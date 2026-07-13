Freedom Global: Нефтегазовый сектор вывел в плюс российский рынок

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Индексы Мосбиржи и РТС днем 13 июля прибавляют по 1,81% каждый, достигая 2184,39 и 897,59 пункта, а индекс голубых фишек растет на 1,93%. Позитивную динамику отечественного рынка обеспечили нефтегазовые компании.

Нефть дорожает после нового обмена ударами между США и Ираном. Тегеран сообщил об атаках на американские базы в Кувейте и Бахрейне и вновь заявил о закрытии Ормузского пролива. США утверждают, что движение коммерческих судов сохраняется, однако в воскресенье через пролив прошли лишь шесть судов, и это стало минимумом за пять недель. Таким образом, риск перебоев в поставках вновь усиливается.

Котировки нефти марки Brent поднимаются на 1,97%, до $77,51 за баррель, WTI прибавляет 2%, до $72,84. При этом утром цены достигали $79 и $74,5 соответственно, то есть часть первоначального роста инвесторы зафиксировали. Urals консолидируется в диапазоне $54–55, что обусловлено расширением дисконта на индийском рынке и высокой конкуренции со стороны ближневосточной нефти.

После 13:00 мск должен выйти ежемесячный отчет ОПЕК. Он может усилить движение в котировках нефти, если организация заметно изменит оценки спроса, предложения или восстановления добычи после сбоев в Ормузском проливе.

Золото дешевеет на 0,86%, серебро — на 2,21%, алюминий — на 0,34%, медь — на 0,4%, никель — на 1,28%, палладий — на 0,42%. В то же время платина прибавляет в цене 0,4%. Несмотря на геополитическую напряженность, защитный спрос на металлы остается слабым, а дорогая нефть поддерживает опасения, что мировая инфляция будет снижаться медленнее.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах консолидируется у 76,96, пара EUR/RUB растет на незначительные 0,09%, 87,95. Пара CNY/RUB на Мосбирже снижается на 0,3%, до 11,28. Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть, а сокращение объемов продаж валюты со стороны государства и внешнеполитические факторы сдерживают его укрепление

В лидеры роста вышли Банк Санкт-Петербург (+5,2%), НОВАТЭК (+4,62%), Татнефть (ао: 3,8%, ап: +4,23%) и Роснефть (+4,09%).

Котировки акций НОВАТЭКа поддержали операционные результаты. В первом полугодии компания увеличила добычу углеводородов на 2,8%, газа — на 2,7%, жидких углеводородов — на 3,2%. При этом продажи газа снизились на 0,3%, жидких углеводородов — на 3,5%, а переработка стабильного газового конденсата в Усть-Луге сократилась на 10,2%. В целом отчет умеренно позитивный, поскольку добыча продолжает расти, несмотря на проблемы перерабатывающего комплекса.

Татнефть и Роснефть следуют за ценами на Brent. Отдельных сильных корпоративных новостей по ним сегодня не появилось.

Банк Санкт-Петербург также растет без нового заметного инфоповода, поэтому движение больше похоже на восстановление после предыдущего снижения и возвращение интереса к бумагам на ожиданиях промежуточных дивидендов.

Список аутсайдеров возглавляют Группа ЛСР (-14,29%), НМТП (-13,39%) и Евротранс (-8,29%). ЛСР и НМТП торгуются с дивидендными гэпами после выплат 78 руб. и 1,1448 руб. на акцию соответственно, поэтому динамика их котировок носит технический характер.

ЕвроТранс продолжает дешеветь после серии задержек купонных выплат по облигациям. Компания позднее перечислила купоны по двум выпускам, однако полностью восстановить доверие инвесторов пока не удалось. Дополнительное давление создает отказ от прежнего ориентира на ежеквартальные дивиденды.

Негативную динамику без выраженных информационных поводов демонстрируют Мосэнерго (-0,68%), ПИК (-0,44%), РусГидро (-0,43%), Селигдар (-0,4%) и Самолет (-0,35%). Давление на котировки девелоперов продолжают оказывать высокие ставки по кредитам и слабый спрос на жилье.

Селигдар реагирует на коррекцию в ценах на золото.

Мосэнерго остается в небольшом минусе, несмотря на последний день покупки под дивиденды 0,2717 руб. на акцию.

Сегодня последний день покупки акций медцентра «Мать и дитя» для получения дивиденда в размере 47 руб. Закрываются реестры акционеров у ДЗРД, Башнефти, НМТП, Полюса, ЛСР и Совкомбанка. Аэрофлот должен представить операционные результаты за июнь, а совет директоров Россетей определить цену размещения дополнительных акций.

Сохранению повышенной волатильности будут способствовать новости о ситуации в Ормузском проливе, с заседания глав МИД Евросоюза, где обсуждаются Украина, Ближний Восток и новый санкционный пакет, а также со встречи коалиции желающих. Кроме того, в фокусе внимания рынка будет отчет ОПЕК.

Прогнозируем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2100–2200 пунктов до завершения текущих торгов. Если нефть марки Brent удержится выше $77, индекс может закрепиться около 2200 пунктов. Актуальный коридор для цен североморского сорта: $76,5–80 за баррель, для Urals: $53,5–56,5. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 76,5–77,5, 87,5–88,5 и 11,2–11,4 соответственно.