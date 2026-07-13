Freedom Global: Ожидания на сезон отчетов за второй квартал 2026 года в США

Аналитики Freedom Global

Рынок США входит в сезон корпоративной отчетности за II календарный квартал 2026 года с высокими ожиданиями. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, на 13 июля агрегированный EPS компаний индекса S&P 500 по итогам квартала может вырасти на 21,7% год к году.

При этом ожидаемый рост прибыли остается заметно сконцентрированным в отраслевом разрезе. Лишь в трех секторах прогнозируемая динамика EPS превышает показатель индекса в целом: в энергетике ожидается рост на 118,2%, в ИТ — на 61,9%, в секторе сырья и материалов — на 39,2% год к году.

Основные драйверы такой динамики достаточно очевидны. В энергетическом секторе рост прибыли поддержали высокие цены на нефть в течение второго квартала. Схожая ситуация наблюдается в секторе сырья и материалов, где положительный вклад обеспечили высокие котировки драгоценных и промышленных металлов. В ИТ ключевым источником роста остается сегмент полупроводников, продолжающий выигрывать от ускоренного инвестиционного цикла в ИИ-инфраструктуру.

Таким образом, значительная часть ожидаемого роста прибыли S&P 500 приходится на ограниченное число отраслевых направлений. Тем не менее сам тренд на повышение прогнозов остается устойчивым и пока подтверждает справедливость позитивного нарратива вокруг корпоративных прибылей. Если три месяца назад консенсус предполагал рост EPS индекса во втором квартале на 18,3% год к году, то к текущему моменту прогноз был пересмотрен вверх на 340 б.п. — до 21,7%.

Для остальных секторов сезон отчетности станет проверкой устойчивости корпоративных результатов. Отчеты должны показать, насколько эффективно компании смогли абсорбировать геополитический и энергетический шок, а также в какой степени иранский фактор отразился на издержках, маржинальности и итоговой прибыльности.