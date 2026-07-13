Нефть Brent снова штурмует уровень $80 за баррель

Цена на нефть марки Brent 13 июля поднимается на 4,6%, до $79,49 за баррель, WTI дорожает на 4,5%, до $74,62. Причина возвращения котировок к росту в том, что Иран и США занимают полярные позиции в отношении открытия Ормузского пролива для торгового судоходства, и каждая из сторон настаивает на том, что контроль должен оставаться за ней.

Это обусловило возобновление горячей фазы конфликта и обмен ударами. Йеменские хуситы обвинили в атаке на свою столицу Саудовскую Аравию и США и объявили о том, что атаковали саудовский нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе, который они могут перекрыть. На этом фоне на рынках вновь усиливаются опасения по поводу ускорения глобальной инфляции.

Тем временем ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть в 2027 году на 210 тыс. баррелей в день, до 1,94 млн, что предполагает дефицит предложения. По экспертным оценкам, в Евросоюзе авиационного топлива остается примерно на месяц. Это дает основание для прогноза повышения цен на авиабилеты, что служит еще одним проинфляционным фактором.

"Риски стагнации для мировой экономики в связи с обострением ближневосточного конфликта вернулись на повестку дня. Наш ориентир по цене Brent на ближайшие дни: $80–82 за баррель", – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global.