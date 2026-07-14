Freedom Global: Нефтяное ралли поддерживает российский фондовый рынок

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 14 июля растет на 0,97%, до 2185,34 пункта. РТС также прибавляет около 0,96% и находится на уровне 898,36 пункта. Индекс голубых фишек повышается на 1,1%. Российский рынок продолжает восстановление, а главную поддержку ему оказывает резкое подорожание нефти.

Стоимость Brent растет на 3,89%, до $86,54 за баррель, WTI прибавляет 2,8%, до $80,33. Нефть дорожает после нового обострения конфликта между США и Ираном. Власти ОАЭ сообщили о попадании иранских ракет в два нефтяных танкера в Ормузском проливе. Дополнительную премию в котировки заложили сообщения о намерении США с 23:00 мск начать морскую блокаду иранских портов и нефтяных терминалов. Риск перебоев с поставками вновь вышел на первый план.

Urals дорожает на 7,61%, до $62,77 за баррель. Российская нефть наверстывает отставание от мировых котировок, однако дисконт к Brent все еще высокий, что связано с санкционными и логистическими рисками.

Вчера ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году примерно до 780 тыс. баррелей в сутки с прежних 970 тыс. При спокойной геополитике это могло бы ограничить рост котировок, но сейчас опасения по поводу поставок через Ормуз значительно важнее фундаментальных прогнозов.

Европейский газ дорожает примерно на 1%, до $624 за тыс. куб/м. Рынок учитывает угрозу поставкам ближневосточного СПГ. BloombergNEF уже перенесла ожидаемый период избытка СПГ в мире с 2027 на 2028 год из-за войны на Ближнем Востоке, повреждений инфраструктуры и задержек новых проектов.

Большинство металлов также дорожает. Золото прибавляет 0,44%, серебро - 0,59%, алюминий - 0,66%, медь - 0,63%, палладий - 1,14%, платина - 0,15%. Никель дешевеет на 0,17%, олово - на 0,59%, свинец - на 0,52%.

Рубль ослабевает, несмотря на дорогую нефть. Доллар растет на 0,9%, до 77,31 рубля, евро - на 1,05%, до 88,12 рубля, юань - на 0,31%, до 11,36 рубля. Поддержку от экспортной выручки перекрывают геополитическая премия, санкционные опасения и повышенный спрос на иностранную валюту. Более заметная продажа валюты экспортерами может начаться ближе к налоговым выплатам на следующей неделе.

В лидерах роста сегодня РУСАЛ (+3,5%), Россети (+3,1%), НОВАТЭК (+2,51%), Роснефть (+2,28%) и Татнефть (+2,09%).

Акции РУСАЛа дорожают вместе с алюминием и получает дополнительную поддержку от ослабления рубля. Рынок также мог положительно воспринять обсуждение временного лицензирования экспорта необработанного алюминия за пределы ЕАЭС. Предлагаемые условия фактически позволяют сохранить экспортные поставки прежде всего РУСАЛу, одновременно ограничив возможности небольших производителей.

Акции НОВАТЭКа поддерживают подорожание газа и ожидания более напряженного баланса на мировом рынке СПГ. Дополнительным фактором остаются опубликованные ранее операционные результаты. В первом полугодии добыча углеводородов выросла на 2,8% г/г, хотя продажи газа почти не изменились, а реализация жидких углеводородов снизилась на 3,5% г/г. Поставки с “Ямал СПГ” в Европу при этом достигли рекордных для первого полугодия 9,9 млн тонн.

Ценные бумаги Роснефти растут вслед за ценами на Brent и Urals. Нефтяное ралли пока перевешивает негатив от остановки переработки на Сызранском НПЗ после атаки беспилотников.

Котировки акций Татнефти тоже поддерживают рост цен на нефть и последний день для покупки акций под дивиденды 11,61 рубля. Компания также сообщила о проекте завода по извлечению лития из попутных пластовых вод, что позволит ей развивать новое направление бизнеса.

Среди аутсайдеров Мосэнерго (-14,32%), VK (-3,93%), МТС (-3,64%), Банк Санкт-Петербург (-1,72%) и Positive Technologies (-1,44%).

Снижение стоимости акций Мосэнерго полностью объясняется дивидендным гэпом. Сегодня закрывается реестр для получения 0,2717 рубля на акцию, что примерно соответствует масштабу падения котировок.

Бумаги VK дешевеют после включения компании и юридического лица мессенджера MAX в санкционные списки Евросоюза. Компания заявила, что ограничения не влияют на работу ее сервисов, однако инвесторы закладывают риск дополнительных сложностей с технологиями, расчетами и международными партнерами.

Банк Санкт-Петербург остается под давлением после слабой динамики прибыли. За январь–май чистая прибыль по РСБУ сократилась на 43,1% г/г, что ухудшает ожидания по промежуточным дивидендным выплатам.

Снижение Positive Technologies больше похоже на фиксацию прибыли и общее давление на технологический сектор. Дополнительным сдерживающим фактором остается замедление государственных закупок программного обеспечения. В первом полугодии их объем сократился до 125,2 млрд рублей против 136 млрд годом ранее.

За пределами основного индекса ЕвроТранс теряет около 4%. Компания перечислила лишь 10% купона по выпуску облигаций БО-001Р-07 — 8,66 млн рублей из необходимых 86,6 млн. Частичная выплата не сняла опасения по поводу ликвидности и способности эмитента своевременно обслуживать долг.

Аэрофлот сегодня представил операционные результаты. За первое полугодие группа перевезла 26 млн пассажиров, что на 0,3% больше прошлогоднего уровня. Международные перевозки выросли на 10,3%, внутренние сократились на 2,9%, а занятость кресел повысилась на 1,7 процентного пункта, до 90,9%. Отчет можно оценить умеренно положительно, так как загрузка самолетов остается высокой, но внутренний рынок практически перестал расти.

Займер сообщил о сокращении объема выдач во втором квартале на 4,2% г/г к предыдущему кварталу, до 10,76 млрд рублей. Результаты выглядят сдержанно, поскольку рост нового продукта пока не компенсировал снижение выдач постоянным клиентам.

Мосбиржа сегодня увеличила продолжительность торгов на срочном рынке с 06:50 до 23:50 мск и начала торги расчетным фьючерсом на нефть WTI. Также проходит День инвестора “Европейской Электротехники”, однако к середине дня новых сообщений, способных существенно повлиять на котировки, не появилось. Сегодня последний день покупки “Татнефти” под дивиденды, а у “Мать и дитя” и “Мосэнерго” закрываются дивидендные реестры.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2160–2220 пунктов. При сохранении Brent выше $85 индекс может протестировать 2200–2220 пунктов. По Brent ориентир составляет $84–89 за баррель, по WTI - $78–84, по Urals - $60–65. Доллар может находиться в диапазоне 76,8–78,2 рубля, евро в коридоре 87,5–89,2 рубля, а юань в районе 11,25–11,45 рубля.