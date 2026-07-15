Freedom Global: Фондовый рынок растерял рост к концу дня

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 14 июля, российский фондовый рынок начал торги на основной сессии с достаточно уверенного роста, но во второй половине дня растерял темпы роста. В итоге индекс Мосбиржи к вечеру упал на 0,26%, а РТС - на 1,12%. Несмотря на то, что рост цен на нефть продолжается, а геополитический фон в отношении России немного смягчился, инвесторы после недавних обвалов рынка начали больше обращать внимания на корпоративные новости, чтобы выбрать из подешевевших акций наиболее привлекательную идею, которая на среднесрочном горизонте сможет «выстрелить». Поэтому для рынка сейчас главные темы повестки дня – наступления дат закрытия реестра акционеров для дивидендов и начинающийся сезон отчётностей за 2 квартал и 1 полугодие 2026 года. Кроме того, возможно, что рынок уже смирился с ожидаемым ужесточением ДКП Банком России в июле и теперь ждёт конкретных мер от регулятора по борьбе с инфляцией.

Цена Brent на вечерних торгах выросла на 0,96% до $84,1 за баррель. США и Иран продолжают по-прежнему обмениваться взаимными обвинениями в эскалации конфликта. Каждая сторона утверждает, что именно она должна контролировать Ормузский пролив. В Иране сегодня даже назвали подписанный в июне меморандум с США «прекратившим действие», и всё это может помочь нефти сформировать среднесрочный растущий тренд. Мы ожидаем колебаний цены нефти Brent на этой неделе в рамках $78-86 за баррель.

Глава ФРС США Кевин Уорш впервые с момента назначения выступает сегодня перед Конгрессом США. Сегодня вышли данные по инфляции в Соединённых Штатах за июнь, согласно которым, годовая инфляция в июне ощутимо замедлилась с 4,2% до 3,5%, хотя и остаётся сильно выше целевого показателя в 2% в год, при этом по сравнению с маем в США была зафиксирована помесячная дефляция. На фоне этих оптимистичных данных Уорш ничего не сказал о возможности перехода к снижению процентных ставок, но зато пообещал реформировать ФРС и пересмотреть политику низких процентных ставок, которая сложилась в США в 2020 году. Долларовый индекс DXY сегодня падает на 0,5%, но, тем не менее, ожидания реформирования ФРС могут в среднесрочном периоде вытянуть доллар наверх и негативно повлиять на курс рубля. Для российского фондового рынка это выступление большого значения не имеет, впрочем, если рубль будет падать, для многих экспортёров это станет давно ожидаемым событием.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции МКПАО «Циан» (+4,5%), Совкомфлота (+3,6%), «Россети Центр и Приволжье» (+2,9%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,7%).

Лидерами снижения на рынке стали акции Мосэнерго (-13,9%), МТС (-5,5%), МКПАО «ВК» (-5,4%), Группы Позитив (-5,3%).

Акции МКПАО «Циан» (+4,5%) вышли в лидеры роста, скорее всего, на ожиданиях старта программы обратного выкупа акций эмитентом с середины июля. Напомним, что совет директоров МКПАО «Циан» в начале месяца одобрил программу buyback на сумму в 4 млрд руб. в целях повышения ликвидности и поддержки рыночной капитализации акций. Примечательно, что эмитент проводит обратный выкуп акций и при этом выплачивает дивиденды. Такое отношение менеджмента к миноритарным акционерам снижает риски инвестиций в акции компании и способствует повышению их ликвидности. Подтверждаем целевую цену по акциям МКПАО «Циан» в 700 руб. в годовом горизонте и рейтинг «Держать» (не является ИИР).

Акции Мосэнерго (-13,9%) рухнули из-за сегодняшнего наступления даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Напомним, что дивиденды Мосэнерго по итогам 2025 года составят 0,2717 руб. на акцию, дивидендная доходность акций эмитента составляет 17% годовых, что является очень высоким показателем для российского фондового рынка. Подтверждаем целевую цену по акциям Мосэнерго в 2,6 руб. и рейтинг «Держать» (не является ИИР).

Индекс гособлигаций RGBI сегодня незначительно понизился на 0,07% до 112,59 пункта.

Динамика рубля продолжает оставаться разнонаправленной. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 2 коп., до 11,51 руб. Пара USD/RUB продолжает рост, взлетев на 1 руб. 31 коп., до 77,94 руб., а пара EUR/RUB - на 1 руб. 56 коп., до 88,76 руб.

Полагаем, что завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2100-2200 пунктов. Прогнозный коридор значений курсов доллара, евро и юаня: 77–79 руб., 87–89 руб. и 11,2–11,7 руб. соответственно.