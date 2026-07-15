Freedom Global: Рынок испугался новых санкций

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 15 июля, российский фондовый рынок открыл утреннюю сессию падением. Индекс Московской биржи в моменте снижается на 1,3%, находясь на уровне около 2140 пунктов. Небольшой рост индекса во вторник (на 0,3%) на сегодняшних утренних торгах уже нивелирован. Главной причиной роста, на наш взгляд, стала публикация в США законопроекта о тех самых «адских санкциях». Законопроект предполагает введение 100%-ных пошлин для всех импортёров российской нефти (прежде всего, Китая и Индии), а также введение санкций против некоторых российских банков с государственным капиталом (в том числе, Сбербанка и ВТБ) и даже против Банка России. Тем не менее президент США Трамп, комментируя возможность принятия этого закона, заявил, что у него есть большие шансы быть приняты, но он сам считает этот вопрос не приоритетным. Кроме того, вопрос о том, будет ли этот закон распространяться на Китай и Индию, с администрацией Белого дома пока не обсуждалось. Скорее всего, в том виде, в котором законопроект опубликован, он принят не будет, так как это грозит резким ухудшением отношений США с Китаем, Индией и даже Евросоюзом, что Трампу в данный момент не выгодно, потому что конфликт с Ираном опять выходит на повестку дня. Для российской экономики угрозу может представлять введение санкций против Банка России, так как это может остановить все операции с долларом США, включая наличный доллар. К сожалению, единственные сегменты экономики России, где санкции работают, даже на вербальном уровне, это фондовый и валютный рынок, так что сегодня открытие рынка позитивным не будет.

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают расти, хотя темпы роста уже более медленные. Цена Brent повышается на 0,64% до $85,27 за баррель. Власти Ирана заявили о том, что с сегодняшнего дня Иран выходит из мирных соглашений с США и будет продолжать борьбу за контроль над Ормузским проливом. Кроме того, иранские власти пригрозили, что другие страны Персидского залива, пока продолжается конфликт Ирана с США, не смогут вывезти через Ормуз «ни капли» нефти или СПГ. Жёсткие заявления иранских властей пока работают на сохранение высоких нефтяных цен, хотя наращивание добычи и экспорта нефти США может рост сдержать. Ожидаем сегодня диапазон цены Brent на уровне $82–87 за баррель.

Азиатские фондовые рынки с утра дружно повышаются. Лидерами повышения выступают южнокорейский индекс Kospi и гонконгский Hang Seng, другие индексы бирж материкового Китая, Японии и Индии тоже стараются не отставать. По всей видимости, рост связан с высоким спросом на акции ИИ-компаний в преддверии начинающегося сезона квартальных отчётностей и после сообщений китайских СМИ о том, что разработчик нейросети DeepSeek может в начале следующего года выйти на IPO на одной из китайских бирж.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что после разговора с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной он убедился в том, что ключевая ставка может снижаться «естественным путём», исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Напомним, что ранее представители ЦБ РФ, в том числе и сама глава Центробанка, заявляли, что пространство для снижения ключевой ставки становится всё меньше и меньше, недвусмысленно намекая на возможность паузы в снижении ставки в июле, а также не исключали, что при ухудшении динамики инфляции «ключ» придётся даже повышать. В настоящее время консенсус аналитиков ожидает, что ключевая ставка в июле останется без изменений на уровне в 14,25% годовых. Однако в контексте такого заявления российского президента решение по ключевой ставке ЦБ РФ, которое будет обнародовано 24 июля, выглядит весьма интригующе, то есть шанс ещё одного снижения «ключа» на 0,25 процентного пункта уже представляется не нулевым.

Сегодня можно обратить внимание на динамику акций «М.Видео», которые иногда могут показывать движение в противовес остальному рынку. Накануне ретейлер опубликовал очень сильные операционные результаты за 1 полугодие 2026 года. Так, оборот маркетплейса «М.Видео» вырос за 1 полугодие 2026 года в годовом сопоставлении в 4 раза и достиг 17,7 млрд руб. Эмитент связывает такую динамику с расширением ассортимента до 900 тыс. SKU (товарных единиц), что в 6 раз превысило показатель аналогичного полугодия 2025 года, а также с увеличением числа селлеров на маркетплейсе и высоким спросом покупателей на продающиеся на маркетплейсе товары и услуги - продажи отдельных категорий товаров и услуг выросли в 10-11 раз в годовом исчислении. Это означает, что компания успешно проходит процесс реструктуризации, её новый формат операционной деятельности развивается и масштабируется, что может положительно сказаться на динамике как минимум выручки за 1 полугодие 2026 года в годовом исчислении. Акции «М.Видео» сегодня могут, по нашему мнению, колебаться в рамках 39-41 руб. Наша целевая цена по акциям «М.Видео» составляет 75 руб. в годовом горизонте, рейтинг акций - «Держать» (не является ИИР).

Российский рубль на утренней сессии дешевеет, видимо, из-за новостей о возможных новых американских санкциях. Сегодня в течение дня ожидаем, что пара USD/RUB может колебаться в коридоре 78-79 руб., CNY/RUB – в диапазоне 11,4-11,8 руб.

Ожидаем, что сегодня на основной сессии индекс Московской биржи может показать динамику в коридоре 2130-2180 пунктов.