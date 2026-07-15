Freedom Global: Санкционные риски обрушили российский фондовый рынок

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 15 июля снижается на 2,23%, до 2122,44 пункта. РТС также теряет 2,23% и находится около 862,8 пункта. Индекс голубых фишек падает на 2,38%. Российский рынок полностью растерял вчерашний рост, несмотря на сохранение высоких цен на нефть.

Главной причиной распродажи стали сообщения о новом санкционном законопроекте США. Ограничения могут затронуть российские банки, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, нефтяные перевозки, “теневой флот”, а также проекты “Ямал СПГ” и “Арктик СПГ”. Максимальный размер пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей снизили с первоначальных 500% до 100%, однако даже такой вариант создает очень высокие риски для экспорта в Китай и Индию. Законопроект может быть принят до августа, хотя Дональд Трамп пока не считает новые санкции приоритетом и требует сохранить за собой право самостоятельно приостанавливать ограничения.

Дополнительное давление оказывает приближение заседания Банка России 24 июля. После ускорения инфляции в июне и резкого подорожания топлива вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки очень резко уменьшилась. Сегодняшняя статистика Росстата по ценам с 7 по 13 июля может заметно повлиять на рынок во второй половине дня. Сильный недельный рост цен усилит опасения по поводу паузы или даже обсуждения повышения ключевой ставки.

Стоимость Brent растет на 0,73%, до $85,35 за баррель, WTI прибавляет 0,79%, до $79,97. Нефть поддерживают продолжающиеся боевые действия вокруг Ирана, морская блокада и риски для поставок через Ормузский пролив. Одновременно сдерживающим фактором стали слабые данные из Китая. ВВП страны во втором квартале вырос на 4,3% г/г, что стало минимальным темпом роста с конца 2022 года, а импорт сырой нефти в июне резко сократился. Однако пока геополитическая премия перевешивает опасения по поводу спроса.

Urals дорожает на 6,86%, до $65,92 за баррель. Российская нефть частично сокращает накопившееся отставание от Brent, однако дисконт остается заметным из-за санкционных и логистических рисков. Возможные ограничения против перевозчиков и покупателей российской нефти способны вновь увеличить скидку, даже если мировые цены продолжат расти.

Европейский газ прибавляет около 1%, до $643 за тыс. куб/м. Котировки поддерживают опасения по поводу поставок СПГ с Ближнего Востока. При этом газ уже находится значительно выше уровней, которые еще недавно считались нормальными для европейского рынка.

Большинство металлов дешевеет. Золото теряет 0,9%, серебро - 0,83%, алюминий - 0,5%, никель - 0,3%, свинец - 0,56%, олово - 1,02%. Медь снижается на 0,06–0,2%, палладий - на 0,03%. Платина прибавляет около 0,12%. Давление на промышленные металлы оказывают слабые данные из Китая, а драгоценные металлы корректируются после предыдущего роста.

Рубль продолжает ослабевать. Доллар растет на 0,92%, до 78,26 рубля, евро также прибавляет 0,92% и находится около 89,37 рубля. Юань повышается на 0,45%, до 11,52 рубля. Высокие нефтяные цены пока не помогают российской валюте, поскольку инвесторы учитывают угрозу новых санкций, возможные проблемы с экспортными расчетами и растущий спрос на иностранную валюту. Поддержка от налогового периода может усилиться на следующей неделе, но до появления ясности по санкциям рубль, вероятно, останется под давлением.

В лидерах роста МКБ (+2%), ПИК (+0,42%), а также бумаги второго и третьего эшелона.

Бумаги ПИК умеренно растут после продолжительного снижения и слабой динамики всего строительного сектора. Поддержку могли оказать данные о том, что продажи новостроек в июне увеличились примерно на 16% г/г на фоне повышенного спроса на семейную ипотеку. Однако ввод жилья в России сокращается уже пятый месяц подряд, поэтому говорить о полноценном восстановлении отрасли пока рано.

Среди аутсайдеров VK (-7,09%), Мечел (-5,39%), Селигдар (-5,22%), Сегежа (-4,94%) и привилегированные акции Мечела (-4,52%).

VK продолжает дешеветь после включения компании и юридического лица мессенджера MAX в санкционные списки Евросоюза. Компания заявляла, что ограничения не мешают работе сервисов, однако инвесторы закладывают рост расходов, технологические риски и дополнительные сложности при взаимодействии с зарубежными партнерами.

Акции Селигдара снижаются вместе с ценами на золото. При этом при высокой стоимости заемных денег компании с масштабной инвестиционной программой оказываются особенно чувствительными к ожиданиям по ставке.

Обыкновенные и привилегированные бумаги Мечела дешевеют, несмотря на улучшение статистики перевозок угля. В первом полугодии российский экспорт угля вырос на 8,1%, а июньская погрузка на сети РЖД увеличилась на 11,1% г/г. Однако для Мечела более важными остаются высокая долговая нагрузка, стоимость обслуживания кредитов и слабая рентабельность угольного бизнеса. На падающем рынке инвесторы прежде всего продают именно наиболее закредитованные компании, тем более что инфляция ускоряется на фоне роста цен на топливо и ожидания по ключевой ставке становятся все более негативные.

Сегежа остается под давлением из-за тяжелого положения лесной отрасли. Экспорт пиломатериалов из России в первом полугодии сократился на 18,5% г/г, до 9,7 млн куб/м. Слабый внешний спрос, крепкий относительно прошлых лет рубль, высокие логистические расходы и большая долговая нагрузка продолжают ухудшать ожидания по финансовым результатам компании.

Сегодня последний день покупки акций Совкомфлота под дивиденды 4,87 рубля, а также обыкновенных и привилегированных акций Сургутнефтегаза под выплату 0,85 рубля. У Татнефти сегодня уже закрываются реестры по дивидендам 11,61 рубля, поэтому право на выплату определено по итогам вчерашних торгов.

Минфин проводит аукцион по размещению ОФЗ с переменным купоном выпуска 29028 и погашением в октябре 2039 года. Прием заявок завершился в 12:30, цена отсечения должна быть определена около 14:00. Итоги аукциона покажут, насколько инвесторы готовы покупать государственный долг перед заседанием ЦБ и публикацией новой статистики по инфляции.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2100–2200 пунктов. Если недельная инфляция вновь окажется высокой, индекс может опуститься в район 2080–2100 пунктов. Более спокойные данные способны вернуть его к 2160–2200 пунктам, но для устойчивого восстановления потребуется снижение санкционной напряженности. По Brent ориентир составляет $83–88 за баррель, по WTI - $78–83, по Urals - $63–68. Доллар может находиться в диапазоне 77–80 рубля, евро - 88,5–90,5 рубля, юань - 11,4–11,7 рубля.