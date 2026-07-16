Freedom Global: Российский рынок продолжает искать дно

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи утром 16 июля снижается на 1,7%, до 2076,03 пункта. Российский рынок продолжает обновлять минимумы, несмотря на замедление недельной инфляции и сохранение относительно высоких цен на нефть.

Давление по-прежнему оказывают санкционные риски. В Конгрессе США продолжается обсуждение нового законопроекта против России, хотя часть американских законодателей опасается, что документ даст Дональду Трампу слишком широкие полномочия по введению и отмене пошлин. Это одновременно сохраняет угрозу новых ограничений и оставляет возможность использовать их как инструмент давления в переговорах. Заявление Трампа о том, что Владимир Путин якобы готов в скором времени заключить сделку, помогло рынку ненадолго отскочить накануне, но инвесторы пока не получили никаких подтверждений скорого урегулирования.

Статистика по инфляции оказалась немного лучше ожиданий, но не смогла поддержать акции. С 7 по 13 июля потребительские цены выросли на 0,17% после 0,31% неделей ранее. Годовая инфляция составила 5,62%, а с начала года цены повысились уже на 4,64%. Замедление уменьшает вероятность повышения ключевой ставки, однако недельный рост цен все еще остается высоким. Кроме того, предприятия в июле резко повысили ценовые ожидания, а ЦБ отмечает постепенный перенос возросших топливных расходов в стоимость других товаров и услуг. Поэтому перед заседанием 24 июля наиболее вероятными вариантами остаются сохранение ставки на уровне 14,25% или ее снижение лишь на 25 базисных пунктов.

Стоимость Brent снижается на 0,39%, до $84,62 за баррель, WTI дешевеет на 0,18%, до $79,46. После сильного роста нефтяные котировки перешли к умеренной коррекции. Геополитическая премия при этом сохраняется. США начали новую серию ударов по Ирану, а сообщения о нападениях на танкеры и угрозы КСИР ограничить судоходство поддерживают опасения по поводу поставок через Ормузский пролив. Однако рынок уже слабее реагирует на очередное обострение, поскольку фактическое сокращение экспорта пока значительно меньше, чем во время мартовского кризиса.

Urals дешевеет на 1,57%, до $65,17 за баррель. Российская нефть остается заметно дороже уровней начала июля благодаря росту мировых цен и сокращению дисконта. В то же время угроза вторичных санкций против перевозчиков и покупателей российских энергоносителей не позволяет скидке к Brent уменьшиться сильнее. Дополнительным риском остается обсуждение Евросоюзом нового потолка цен, хотя принятие решения отложено до 23 июля.

Европейский газ прибавляет 0,13% и торгуется около $649 за тыс. куб/м. С начала июля котировки резко выросли из-за опасений по поводу поставок СПГ с Ближнего Востока. Любые новые ограничения движения судов через Ормуз способны создать проблемы с экспортом газа из Катара и удерживать европейские цены на повышенном уровне.

Динамика металлов остается разнонаправленной. Золото дешевеет на 0,47%, алюминий - на 0,88%, платина - на 0,96%, палладий - на 0,76%. Серебро прибавляет 0,12%, медь дорожает на 0,26–0,53%, никель - на 2,83%, олово - на 2,27%, свинец - на 0,94%.

Рубль утром почти не меняется в цене. Доллар прибавляет 0,02%, до 77,01 рубля, евро дешевеет на 0,03%, до 87,85 рубля. Поддержку российской валюте оказывают приближение налогового периода и сильный платежный баланс. По данным ЦБ, профицит счета текущих операций в мае вырос до $8,1 млрд против $0,9 млрд годом ранее, а за январь–май достиг $27 млрд.

В лидерах роста МКБ (+1,69%), а также бумаги компаний второго и третьего уровня листинга.

Среди аутсайдеров Сегежа (-7,47%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-6,23%), Совкомфлот (-6,3%), Самолет (-5,16%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-4,68%).

Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются после закрытия реестра для получения дивидендов в размере 0,85 рубля на акцию. Основная часть падения связана с дивидендным разрывом, однако его глубина немного превышает размер выплаты. Инвесторы также учитывают слабость всего рынка и отсутствие крупных дивидендов по привилегированным акциям, которые компания выплачивала в годы сильного ослабления рубля.

Совкомфлот дешевеет после закрытия реестра под дивиденды 4,87 рубля на акцию. Снижение также в основном связано с дивидендным разрывом. Дополнительное давление оказывают санкционные риски для российских морских перевозок, поскольку новый американский законопроект может затронуть танкеры и компании, участвующие в экспорте российской нефти.

Акции Сегежи продолжают снижаться без отдельного нового корпоративного повода. Компания остается одной из наиболее уязвимых к высокой ключевой ставке из-за долговой нагрузки и слабого положения лесной отрасли. Экспорт пиломатериалов сокращается, логистические расходы остаются высокими, а укрепившийся по сравнению с прошлыми годами рубль уменьшает доходы экспортеров. При распродаже инвесторы в первую очередь сокращают позиции именно в наиболее закредитованных компаниях.

Самолет также остается под давлением из-за ухудшения ожиданий по ключевой ставке. Замедление недельной инфляции пока недостаточно для быстрого смягчения денежной политики. Высокие ипотечные ставки ограничивают рыночный спрос на жилье, а застройщикам приходится активнее использовать рассрочки и собственные программы кредитования, что увеличивает долговую нагрузку и ухудшает денежные потоки.

Сегодня X5 и Henderson должны представить операционные результаты за второй квартал и первое полугодие. Банк Санкт-Петербург опубликует отчетность по РСБУ за шесть месяцев. Последний день для покупки акций под дивиденды Аэрофлота с выплатой 5,29 рубля, МГКЛ с выплатой 0,28 рубля, привилегированных акций Башинформсвязи с дивидендом 0,361 рубля и ВМТП с выплатой 17,13 рубля.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2040–2120 пунктов. После падения к 2075 пунктам возможен технический отскок, однако для полноценного восстановления нужны более определенные сигналы по санкциям и переговорам. Уход ниже 2050 пунктов может открыть дорогу в район 2000–2020 пунктов. По Brent ориентир составляет $82–87 за баррель, по WTI - $77–82, по Urals - $63–67. Доллар может находиться в диапазоне 76–79 рублей, евро 87–90 рублей.