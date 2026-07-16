Индекс Мосбиржи упал почти до 2000 пунктов

В четверг, 16 июля, российский фондовый рынок усилил темпы падения, опустившись почти до психологически значимого уровня в 2000 пунктов. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру обвалился на 3,27%, а долларовый РТС - на 3,2%. Похоже, что фондовый рынок падает уже не в связи с какими-либо фундаментальными причинами, а просто по инерции. Основной негатив для российского фондового рынка кроется в геополитическом обострении и возможных новых жёстких санкций США (мы в очередной раз убеждаемся, что американские санкции в отношении России хорошо работают только на фондовом рынке). Кроме того, негативный внешний фон для рынка акций создаёт топливный кризис и опасения ухудшения финансовых результатов крупных нефтяных компаний, которые подвергались атакам украинских БПЛА и понесли ущерб в связи с необходимостью срочно ремонтировать вышедшие из строя производственные мощности своих НПЗ. Топливный кризис также разгоняет инфляцию и вынуждает ЦБ РФ принимать более жёсткие меры, в том числе, возможно, сохранить ключевую ставку на текущем уровне 24 июля в целях недопущения дальнейшего роста инфляции. Однако, как только негатив будет хотя бы частично снят, у недооценённого российского рынка акций появятся существенные поводы для роста. Уровень в 2000 пунктов по индексу Мосбиржи может оказаться поддержкой для фондового рынка, хотя если и этот уровень будет пробит вниз, то очередное «дно» придётся «ловить» уже где-то на 1700-1800 пунктах, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

Цена Brent на вечерних торгах снизилась на 0,2% до $84,82 за баррель, несмотря на то, что судоходство в Ормузском проливе так и не возобновилось, видимо, просто в рамках коррекции. Мы ожидаем колебаний цены нефти Brent до конца недели в рамках $78-86 за баррель.

Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции МКБ (+9%), ММК (+1,02%), НЛМК (+1%), «Северстали» (+0,6%).

Лидерами понижения на рынке стали акции ТМК (-12,3%), «Сегежи» (-8,7%), МКПАО «ВК» (-8,5%), «ВУШ Холдинга» (-8,3%).

Акции МКБ (+9%) стали лидерами роста без новостей, но, возможно, это рост связан с ожиданиями публикации сильного отчёта эмитента по РСБУ за 1 полугодие 2026 года. Процесс дополнительной эмиссии, которая позволит профинансировать присоединение к МКБ «Дальневосточного банка», уже идёт, что создаёт инвесторам определённый позитивный фон даже на падающем рынке. (особенно учитывая высокую цену выкупа акций у акционеров по преимущественному праву). Наш коридор целевых цен по акциям МКБ составляет 8,8-10,35 руб. за бумагу на годовом горизонте, рейтинг акций - «Держать» (не является ИИР).

Акции Трубной металлургической компании (-12,3%) упали без новостей, но, возможно, на их котировки повлияла негативная информация из западных СМИ о том, что Газпром, один из ключевых клиентов ТМК, может приостановить реализацию проекта строительства газопровода «Сила Сибири-2» по просьбе китайской стороны. Это значит, что новые крупные заказы у ТМК откладываются на неопределённый срок, что сегодня заставляет инвесторов продавать акции флагмана российской трубной промышленности.

Из корпоративных новостей можно обратить внимание на новости от «Корпоративного центра ИКС 5», опубликовавшего сегодня сильные операционные результаты за 2 квартал 2026 года. Во 2 квартале выручка ИКС 5 продемонстрировала рост на 9,9% в годовом сопоставлении, достигнув отметки в 1,29 трлн рублей. По итогам первых шести месяцев года показатель увеличился на 10,5% год к году и составил 2,48 трлн рублей. При этом компания закладывает в свои планы более амбициозные темпы роста выручки — в коридоре 12–16% за год. Темпы расширения розничной сети во 2 квартале оказались ниже прошлогодних: ритейлер открыл 466 магазинов против 753 объектов за аналогичный период предыдущего года. Устойчивый покупательский трафик, а также заметное укрепление результатов сети «Чижик» и цифровых сервисов выступают надёжной опорой для развития бизнеса. Наша целевая цена по акции ИКС5 на горизонте года — 3000 руб., рейтинг - «Покупать» (не является ИИР).

Индекс гособлигаций RGBI сегодня упал на 0,92% до 111,2 пункта из-за пессимизма инвесторов после несостоявшегося вчера аукциона Минфина по размещению выпуска ОФЗ - «флоатера».

Рубль вышел из разнонаправленной динамики вниз. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 8 коп., до 11,53 руб. Пара USD/RUB выросла на 60 коп., до 78,10 руб., а пара EUR/RUB - на 52 коп., до 89,35 руб.

"Мы ожидаем, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2000-2100 пунктов. Прогнозируем коридор для курсов доллара, евро и юаня: 76–78 руб., 88–90 руб. и 11,2–11,6 руб. соответственно", – резюмирует Наталья Мильчакова.