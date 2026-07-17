Freedom Global: Индекс Мосбиржи удерживается выше 2000 пунктов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи утром 17 июля почти не меняется и находится около 2021,68 пункта. После вчерашнего падения на 4,24%, ставшего сильнейшим с сентября 2022 года, российский рынок пытается стабилизироваться. Накануне индекс впервые с октября 2022 года опускался ниже 2000 пунктов, поэтому часть инвесторов начала осторожно подбирать наиболее подешевевшие бумаги.

Давление при этом сохраняется. Дональд Трамп пока не дал полной поддержки новому санкционному законопроекту против России, но допустил возможность его подписания. Неопределенность остается высокой, поскольку документ может затронуть российские банки, нефтяной экспорт и покупателей энергоресурсов. Одновременно МИД России заявил о готовности рассматривать реальные предложения США по урегулированию ситуации, что немного снижает напряженность, но пока не дает оснований рассчитывать на быстрый прогресс.

Дополнительным ограничением остается денежная политика. Консенсус аналитиков предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 14,25% на заседании 24 июля. Для рынка акций это означает, что стоимость заемного капитала останется высокой, а привлекательность вкладов, фондов денежного рынка и облигаций сохранится. Особенно чувствительными остаются компании с крупными долгами и слабым денежным потоком.

Стоимость Brent снижается на 0,45%, до $83,85 за баррель, WTI дешевеет на 0,27%, до $78,74. Нефть корректируется после роста, несмотря на продолжение ударов США по Ирану. Белый дом одновременно сообщает, что переговоры с Тегераном продолжаются, поэтому участники рынка пока не ожидают полного прекращения поставок из региона. Опасения по поводу безопасности танкеров и возможных ограничений судоходства через Ормузский пролив удерживают котировки от более сильного снижения.

Urals теряет 1,51% и торгуется около $66,03 за баррель. Разница в цене с Brent снова приближается к $18. По данным Argus, в июле скидки на российскую нефть выросли на $3–4 за баррель, а при поставках в Индию почти на $7. Покупатели требуют дополнительную компенсацию за санкционные и логистические риски, поэтому рост мировых цен лишь частично отражается на стоимости российского сорта нефти.

Европейский газ прибавляет 0,62% и торгуется около $655 за тыс. куб/м. Котировки остаются на повышенном уровне из-за рисков для поставок СПГ с Ближнего Востока. Катар экспортирует значительную часть газа через Ормузский пролив, поэтому любые перебои с движением танкеров способны привести к новому скачку цен.

Динамика металлов остается преимущественно отрицательной. Золото дорожает на 0,28%, до $4003 за унцию, алюминий прибавляет 0,98%, свинец 0,44%. Серебро почти не меняется, медь дешевеет на 0,62–0,7%, никель - на 2,2%, олово - на 1,87%, платина - на 1,44%, палладий - на 0,48%.

Рубль утром слабеет примерно на 0,5%. Доллар дорожает до 78,51 рубля, евро до 89,82 рубля. На российскую валюту давят снижение стоимости нефти и сохранение спроса на иностранную валюту после сильного падения фондового рынка. Приближение налогового периода ограничивает ослабление, однако дальнейшая динамика будет зависеть от нефтяных цен, санкционных решений и объемов валютной выручки экспортеров.

В лидерах роста Роснефть (+3,5%), Positive Technologies (+3,3%), АФК “Система” (+2,97%), РусГидро (+2,69%) и Магнит (+2,51%).

Большинство бумаг отыгрывают часть вчерашнего падения без новых сильных корпоративных сообщений.

Роснефть дополнительно поддерживают цены на нефть выше $83 за баррель.

Среди аутсайдеров Аэрофлот (-13,46%), VK (-2,54%), Мосэнерго (-2,2%), Селигдар (-0,26%) и Русал (-0,25%).

Падение Аэрофлота почти полностью связано с дивидендной отсечкой. Компания выплатит 5,29 рубля на акцию, поэтому котировки механически скорректировались на сопоставимую величину. Фактическое снижение пока даже немного меньше размера дивиденда.

VK продолжает дешеветь после сообщений об исчезновении приложений VK и Max из Google Play, а ранее из App Store. Дополнительную неопределенность создает возможная продажа RuStore. Эти решения могут помочь снизить санкционные риски, однако инвесторы пока опасаются потери части активов и ухудшения возможностей распространения приложений.

Сегодня последний день для покупки акций Сбербанка под дивиденды 37,64 рубля, ВТБ 9,71 рубля, Ростелекома 2,71 рубля и Базиса 7,2 рубля. Закрываются реестры Аэрофлота, МГКЛ и привилегированных акций Башинформсвязи. Банк России опубликует материалы о развитии банковского сектора и инфляции в регионах. После дивидендной отсечки Сбербанка индекс получит дополнительное механическое давление.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 1980–2060 пунктов. После сильного падения возможен технический отскок, однако устойчивое возвращение выше 2050 пунктов потребует улучшения внешнего фона. По Brent ориентир составляет $81–86 за баррель, по WTI - $76–81, по Urals - $64–68. Доллар может находиться в диапазоне 77,5–80 рублей, евро - 89–91,5 рубля.