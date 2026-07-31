Freedom Global: Российскому фондовому рынку ещё рано разворачиваться наверх

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В четверг, 30 июля, российский фондовый рынок начал торги уверенным ростом более чем на 1,2% к закрытию накануне, однако, в течение дня активность «быков» постепенно снижалась, а к вечеру – совсем исчезла. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру снизился на 0,53%, не удержавшись на уровне выше 2230 пунктов, а долларовый РТС - на 1,1%. В первой половине дня российский фондовый рынок был воодушевлён сильными отчётами по МСФО нескольких «голубых фишек» и объявленными мерами властей по дальнейшему выходу из топливного кризиса. Во второй половине дня активность покупателей сдержало возобновившееся падение цен на нефть. Кроме того, определённый негативный фон российскому рынку по-прежнему создаёт прошедший второе чтение в Сенате законопроект об «адских санкциях» против российской экономики. Невнятные заявления от нового главы ФРС Кевина Уорша погрузили мировые финансовые рынки в состояние не меньшей неопределённости, чем сложная ближневосточная ситуация, так как из этих заявлений невозможно было понять, намерена ли ФРС в перспективе менять доставшуюся ей «в наследство» от бывшего главы Джерома Пауэлла не слишком решительную монетарную политику. На фоне неопределённости доллар США становится более востребованным, чем рискованные активы, в связи с чем, видимо, активность покупателей российских акций заметно спала, про вчерашнюю попытку ралли, видимо, рынок уже быстро забыл. Сегодняшняя динамика рынка ещё раз подтвердила, что о развороте среднесрочного тренда по индексу Мосбиржи наверх говорить ещё рано.

Цена Brent на вечерних торгах снизилась на 1% до $87,22 за баррель, причинами стали, как обычно, противоречивая геополитика, вновь возникшие ожидания скорого снижения конфликта и ожидания мер от ОПЕК+ по прекращению увеличения добычи нефти. Мы по-прежнему ожидаем динамику цены нефти Brent до конца недели в рамках $82-88 за баррель.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции группы «Сегежа» (+27,7%), обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима (+12,1%), обыкновенные акции «Мечела» (+6,9%), акции МКПАО «Русагро» (+4%).

Лидерами понижения на фондовом рынке оказались акции «Юнипро» (-4,6%), НМТП (-3,9%), Совкомбанка (-2,9%), НЛМК (-2,7%).

Акции лесопромышленной группы «Сегежа» (+27,7%) выросли совсем без новостей, что позволяет предположить влияние на котировки начавшегося ослабления рубля. Обычно акции «Сегежи» как экспортёра чувствительны к динамике рубля, падая, когда рубль укрепляется, и повышаясь, когда российская валюта дешевеет. Также не исключено, что инвесторы ожидают от компании некоторого улучшения финансовых результатов по итогам 1 полугодия текущего года, поскольку рубль во 2 квартале подешевел, а ключевая ставка Банка России снижалась.

Акции энергокомпании «Юнипро» (-4,6%), упали без новостей, но, скорее всего, в ожидании выхода отчётности компании по МСФО за 1 полугодие 2026 года, запланированного на начало августа. Возможно, что рынок ожидает от компании каких-либо новостей, связанных с дивидендами, но, на наш взгляд, чуда не произойдёт, так как эмитент не выплачивает дивидендов по акциям с 2021 года.

Важной корпоративной новостью дня стали впечатляющие финансовые результаты МКПАО «Озон» за 2 квартал 2026 года. Выручка эмитента продемонстрировала рост на 47% и достигла отметки в 334,2 млрд руб., а скорректированная EBITDA — на 48% г/г, составив 57,9 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 10,1 млрд руб. — для сравнения, годом ранее этот показатель равнялся лишь 0,4 млрд руб. Оборот маркетплейса поднялся на 37% г/г и зафиксировался на уровне 1,31 трлн рублей, при этом число заказов выросло на 73% в годовом выражении. Драйверами роста выступили рост клиентской базы и объёма заказов, развитие направлений рекламы и логистики. А вот наиболее проблемные зоны сконцентрированы в финансовой части деятельности эмитента: чистая процентная маржа у дочернего банка просела с 12 % до 9,6 %, показатель стоимости риска поднялся до 12,8 %, а затраты на формирование резервов увеличились почти вдвое. Акции МКПАО «Озон» сегодня упали на 1,94% до 2980 руб., видимо, в связи с тем, что менеджмент неожиданно отложил конференц-звонок по результатам отчётности на неопределённый срок и по неясным причинам. Мы по‑прежнему сохраняем рейтинг «Покупать» акции МКПАО «Озон», однако корректируем целевую цену вниз до 4700 рублей (не является ИИР).

Рубль продолжил снижаться. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 4 коп., до 11,84 руб. Пара USD/RUB взлетела на 16 коп., до 80,01 руб., а пара EUR/RUB - на 60 коп., до 92,14 руб.

По нашим прогнозам, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2150-2250 пунктов. Мы ждём по курсам доллара, евро и юаня: 79–81 руб., 91–93 руб. и 11,4–11,9 руб., соответственно.