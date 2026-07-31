Freedom Global: Инвесторы фиксируют прибыль перед выходными

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи утром 31 июля снижается на 0,46%, до 2199,64 пункта. Российский рынок перешел к фиксации прибыли перед выходными после заметного роста в предыдущие дни. Дополнительное давление оказывают снижение нефтяных котировок.

Brent теряет 1,99% и находится около $85,15 за баррель, WTI снижается на 2,23%, до $81,73. Urals дешевеет примерно на 0,5% и торгуется около $84,99. Давление на котировки оказывает некоторое снижение геополитической премии, хотя риски для поставок с Ближнего Востока и судоходства через Ормузский пролив по-прежнему сохраняются. Скидка Urals к Brent в последние дни вновь начала расширяться, что может ограничивать экспортную выручку российских нефтяных компаний.

Природный газ на TTF дешевеет на 3,43%, примерно до $694 за тыс. куб/м. Котировки корректируются после резкого роста в июле, однако остаются высокими из-за сохраняющихся рисков для поставок СПГ с Ближнего Востока.

Рубль утром укрепляется. Курс доллара снижается на 0,49%, до 79,61 рубля, евро на 0,66%, до 91,60 рубля. Поддержку российской валюте оказывают продажи экспортной выручки, но падение стоимости нефти ограничивает потенциал дальнейшего укрепления.

Золото дешевеет на 0,61%, до $4075 за унцию, серебро на 0,64%. Платина теряет 1,54%, палладий 1,36%. Алюминий дорожает на 0,48%, медь на 0,1–0,3% в зависимости от площадки, никель почти не меняется.

В лидерах роста находятся обыкновенные акции Мечела (+1,13%), МКБ (+0,95%), обыкновенные акции Сбербанка (+0,37%), привилегированные акции Мечела (+0,26%) и привилегированные акции Сбербанка (+0,23%).

Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка после сильной отчетности остаются одними из фаворитов российского рынка. Чистая прибыль банка за первое полугодие выросла на 20,4% г/г, до 995,3 млрд рублей, а рентабельность капитала достигла 23%. Чистый процентный доход увеличился на 25% г/г, стоимость риска осталась на умеренном уровне 1,5%, а достаточность общего капитала выросла до 14,6%. При сохранении текущих темпов прибыль Сбера по итогам года может приблизиться к 2 трлн рублей, что создает основу для сохранения высоких дивидендов.

В аутсайдерах находятся Сегежа (-6,46%), Ozon (-2,69%), Татнефть (-1,81%), Мосэнерго (-1,75%) и Русал (-1,62%).

Сегежа корректируется после роста более чем на 9% накануне. Вчерашнее движение было связано преимущественно со спекулятивным спросом и ожиданиями позитивного эффекта от снижения ставки для компании с большой долговой нагрузкой. Фундаментальная ситуация остается сложной, так как за первый квартал выручка сократилась на 29% г/г, а чистый убыток вырос на 15%, до 7,8 млрд рублей. Поэтому после резкого подъема инвесторы быстро фиксируют прибыль.

Ozon дешевеет после сильного роста перед публикацией отчетности за второй квартал. Часть позитивных ожиданий уже была заложена в цену, поэтому инвесторы фиксируют прибыль по факту выхода результатов. Долгосрочные ожидания по компании остаются сильными благодаря росту оборота маркетплейса и развитию финансового направления, однако после быстрого подъема почти до 3150 рублей бумага оказалась перегретой.

Татнефть снижается вместе с ценами на Brent и Urals. Дополнительное давление оказывает укрепление рубля, поскольку оно уменьшает рублевую выручку нефтяных экспортеров.

Русал дешевеет, несмотря на рост стоимости алюминия. Инвесторы сохраняют осторожность перед решением совета директоров по вопросу созыва внеочередного собрания акционеров, а также из-за продолжающегося спора вокруг внутренних цен на алюминий. Каменск-Уральский металлургический завод ранее потребовал от Русала 4,8 млрд рублей, обвиняя компанию в завышении цен для российских покупателей.

Среди бумаг второго и третьего эшелона М.Видео прибавляет 10,23%, но нового сообщения, способного объяснить такой скачок, утром не появилось, поэтому рост носит преимущественно спекулятивный характер. Высокая волатильность сохраняется на фоне низкой ликвидности и тяжелого финансового положения компании.

Сегодня Норникель должен представить финансовые результаты по МСФО за первое полугодие. Мать и дитя опубликует операционные показатели за второй квартал, совет директоров Яндекса рассмотрит вопрос о дивидендах, а совет директоров Русала созыв внеочередного собрания акционеров.

До конца утренней сессии ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2170–2230 пунктов. Снижение стоимости нефти и фиксация прибыли ограничивают рост рынка, однако сильные корпоративные результаты и ожидания дальнейшего снижения ставки могут поддержать покупателей. По Brent ориентир составляет $83–87 за баррель, по Urals $82–86. Доллар может остаться в пределах 79–81 рубля, евро в коридоре 90–92 рубля.