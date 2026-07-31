Freedom Global: Фондовый рынок РФ снижается на фоне коррекции нефти и укрепления рубля

Индекс Мосбиржи днем 31 июля снижается на 0,33%, до 2202,58 пункта. РТС теряет 0,33% и находится около 868,87 пункта, индекс голубых фишек опускается на 0,42%.

Российский рынок завершает неделю и месяц умеренным снижением. После восстановления предыдущих дней инвесторы фиксируют прибыль, а новых сильных поводов для продолжения покупок пока недостаточно. Давление на нефтегазовые компании оказывает коррекция стоимости нефти, а на экспортеров укрепление рубля. Дополнительную осторожность поддерживает приближение выходных и сохраняющиеся риски вокруг санкционной повестки. При этом снижение остается сдержанным благодаря ожиданиям дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России после замедления недельной инфляции на прошлой неделе.

Brent дешевеет на 0,56%, до $86,39 за баррель, WTI на 0,85%, до $82,88. Urals торгуется около $86,16 за баррель, прибавляя 0,87%. Нефть корректируется после сильного роста, поскольку участники рынка оценивают сообщения о продолжении переговоров Ирана и Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на снижение котировок Brent, стоимость российской нефти остается высокой и продолжает поддерживать доходы экспортеров.

Доллар снижается на 0,61%, до 79,51 рубля, евро на 0,63%, до 91,63 рубля. Юань прибавляет 0,17%, до 11,77 рубля.

Золото дешевеет на 1,11%, до $4054,6 за унцию, серебро теряет около 1,2%. Платина снижается на 1,21%, палладий на 1,16%. Алюминий дешевеет на 0,39%, тогда как медь прибавляет 0,35–0,62%, никель 0,13%. Европейский газ на TTF снижается на 3,43%, до $693,8 за тыс. куб/м.

В лидерах роста находятся Мечел (+2,66%), МКБ (+2,40%), привилегированные акции Мечела (+1,06%), ММК (+0,64%) и Самолет (+0,52%).

Акции Мечела продолжают восстанавливаться после продолжительного снижения. Бумаги поддерживает улучшение ситуации на угольном рынке, в июле российские цены на коксующийся уголь выросли на 21–31% по сравнению с июнем. Однако высокая долговая нагрузка и слабые финансовые результаты по-прежнему ограничивают фундаментальный потенциал компании, поэтому текущее движение больше напоминает технический отскок.

МКБ растет без нового значимого корпоративного сообщения. Поддержку бумагам может оказывать их низкая стоимость после продолжительного снижения и завершение расчетов по программе выкупа акций. При этом чистая прибыль банка по РСБУ за первое полугодие сократилась на 12%, до 15,12 млрд рублей, поэтому текущий рост пока не меняет сдержанной оценки финансовой динамики.

Среди наиболее слабых бумаг находятся Сегежа Групп (-6,68%), Ozon (-3,42%), Полюс (-2,51%), Мосэнерго (-1,66%) и Селигдар (-1,25%).

Сегежа корректируется после резкого спекулятивного роста накануне. Фундаментального повода, способного оправдать сильное повышение котировок, не появилось, поэтому инвесторы фиксируют краткосрочную прибыль.

Ozon дешевеет после вчерашнего роста на сильной отчетности. Выручка компании во втором квартале увеличилась на 47% г/г, оборот площадки на 37%, скорректированная EBITDA достигла 57,9 млрд рублей, а чистая прибыль составила 10,1 млрд рублей. Сегодня инвесторы фиксируют прибыль по факту выхода результатов. Дополнительным сдерживающим фактором могла стать отмена запланированного на 31 июля повышения тарифов для продавцов, которая ограничивает краткосрочный потенциал роста комиссионных доходов, а также сообщения о попытках атаковать БПЛА склад компании в Татарстане.

Полюс и Селигдар снижаются вслед за золотом, которое теряет более 1%.

Сегодня Мать и дитя должна представить операционные результаты за второй квартал и первое полугодие. Норникель опубликует финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев. Основное внимание в его результатах будет направлено на свободный денежный поток, долговую нагрузку и возможные сигналы относительно возвращения к дивидендным выплатам.

Совет директоров Яндекса должен рассмотреть вопрос о дивидендах. Совет директоров Русала обсудит требование СУАЛ Партнерс о созыве внеочередного собрания для объявления дивидендов за первое полугодие. Предварительной датой закрытия реестра для участия в собрании названо 12 августа, а заседание с возможной рекомендацией по выплате запланировано на 10 августа.

До конца торгов ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2180–2230 пунктов. Ориентир по Brent составляет $85–88 за баррель, по Urals $83–87. Доллар может остаться в коридоре 79–80,5 рубля, евро в районе 91–92,5 рубля, юань в области 11,65–11,85 рубля.