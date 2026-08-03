Freedom Global: Фондовый рынок настроен оптимистично

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В понедельник, 3 августа, российский фондовый рынок открылся в небольшом плюсе, но в настоящий момент идёт вверх более быстрыми темпами. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 1,27%, а долларовый РТС – на 1,24%.

Рынок растёт преимущественно на корпоративных новостях, ожидаемых и вышедших финансовых отчётах крупных корпораций. В геополитике, видимо, позитивный фон российским инвесторам создают заявления официальных лиц США о возможном возобновлении переговорного процесса по Украине в течение нескольких недель. Сообщения в западных СМИ относительно возможного приостановления увеличения добычи нефти ОПЕК+ до конца текущего года нивелировали сегодняшнее падение цены нефти.

Цена нефти Brent сегодня рухнула на 4,84% (до $83,65) за баррель после принятого ОПЕК+ в выходные решения о новом увеличении добычи нефти с сентября на 188 тыс. б/с. До конца дня возможно, что нефть будет колебаться в коридоре $82,5-84 за баррель.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции группы «Сегежа» (+22,9%), скорее всего, в связи с новостями о будущем строительстве группой совместно с китайским инвестором биохимического комплекса в Сибири. Лидерами понижения оказались акции ЛУКОЙЛа (-0,93%) в связи с падением цен на нефть.

Рубль дешевеет ко всем мировым резервным валютам, что традиционно для начала месяца. Ожидаем, что сегодня до конца дня пара CNY/RUB будет колебаться в рамках 11,7-11,9 руб., пара USD/RUB – в диапазоне 80-81 руб., пара EUR/RUB - в диапазоне 92-93 руб.

Мы ожидаем, что до конца дня индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2240-2290 пунктов.