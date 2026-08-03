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Freedom Global: Япония не станет отказываться от вложений в казначейские облигации США

Японские власти подтвердили, что на валютном рынке была проведена интервенция. Поскольку её необходимо было финансировать, логично предположить, что для этого могли быть использованы средства от продажи казначейских облигаций США, сообщают аналитики Freedom Global.

Даже если это так, объём сокращения позиции Японии невелик, а продажи для проведения разовой интервенции не создадут проблем с привлечением нового долга Казначейством США. Это не то же самое, что систематическое сокращение портфеля US Treasuries. Тем более интервенция была координирована с США. За последние десять лет объём позиции Японии в казначейских облигациях не претерпел существенных изменений.

Спрос на US Treasuries остаётся устойчивым. На аукционах казначейских облигаций не наблюдается систематического снижения спроса на купонные выпуски. На последних аукционах спрос на 10- и 30-летние облигации, наоборот, вырос. Абсолютный объём позиций крупнейших иностранных держателей находится вблизи максимальных значений за последние 25 лет.

Доля долга США, принадлежащая крупнейшим иностранным держателям, в последние годы также оставалась стабильной - на уровне около 30%. Поэтому признаков «отказа» от инвестиций в казначейские облигации я не наблюдаю. Мы бы не стали связывать разовый случай финансирования интервенции с аппетитом широкого круга международных инвесторов к казначейским облигациям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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