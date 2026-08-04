Freedom Global: Российский фондовый рынок начал август в «зелёном»

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В понедельник, 3 августа, российский фондовый рынок весь первый августовский торговый день провёл в «зелёной зоне». Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру вырос на 1,45%, превысив 2250 пунктов, а долларовый РТС - на 1,44%. Росту способствуют корпоративные новости, вышедшие сильные отчёты корпораций по финансовым и операционным результатам за 1 полугодие 2026 года, а также выплаты дивидендов «голубыми фишками». Кроме того, на геополитическом фоне заметны некоторые улучшения, учитывая, что официальные лица США всё увереннее заявляют о возможности возвращения России, Украины и США на совместный переговорный трек «в ближайшие недели». Хотя для российского фондового рынка этот повод является исключительно спекулятивным, он может некоторое время оказывать определённое позитивное влияние на биржевые индексы, поскольку инвесторы очень ждут новостей о возможном мирном разрешении украинского конфликта. Котировки российских «голубых фишек» сильно недооценены, при положительных фундаментальных новостях они могут резко устремиться наверх. Сегодняшний рост, по нашему мнению, в большей степени был вызван краткосрочными спекулятивными факторами, так как наибольший рост показали в основном акции «второго эшелона».

Цена Brent сегодня обвалилась на 4,8% до $83,74 за баррель после того, как президент США Трамп приостановил угрозы в адрес Ирана и заявил, что отменяет готовящуюся атаку на военные объекты этой страны в целях возвращения к переговорному процессу по просьбе самого Ирана. Падение цены нефти, как и рост, на заявлениях Трампа является чисто спекулятивным и может быть легко нивелировано, если события развернутся в противоположном направлении. Мы ожидаем динамику цены нефти Brent на этой неделе в рамках $82-88 за баррель.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции группы «Сегежа» (+23,4%), ОАК (+16,9%), ОВК (+12%), «ЭЛ5-Энерго» (+9,4%).

Лидерами понижения на фондовом рынке стали акции ДВМП (-1%), ЮГК (-0,9%), обыкновенные акции Башнефти (-0,7%), ЛУКОЙЛа (-0,6%).

Акции лесопромышленной группы «Сегежа» (+23,4%) выросли на официальном сообщении корпорации о том, что её дочернее предприятие «Новоенисейский ЛХК/Тайга» вместе с китайским инвестором China CAMC Engineering Co. намерены построить в г. Лесосибирске Красноярского края биохимический комплекс по глубокой переработке древесины и выпуску высокомаржинальной продукции. Реализация проекта может существенно повлиять на улучшение операционных и финансовых показателей группы «Сегежа», но пока конкретных данных о начале и сроках реализации проекта нет. Поэтому планы, если к ним присмотреться внимательно, выглядят довольно призрачными, и рост в акциях российской компании может достаточно быстро исчерпаться.

Акции ДВМП (-1%) упали, по-видимому, из-за негативной реакции инвесторов на атаку украинскими морскими дронами грузового судна «Янина», принадлежащего корпорации. Судно в результате атаки затонуло, а инвесторы, по всей видимости, посчитали, что риски инвестиций в акции ДВМП после этого печального события значительно выросли.

Из корпоративных новостей дня отметим весьма уверенный отчёт МКПАО «Лента» по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года. Результаты оказались в целом неоднозначными. Выручка эмитента за 1 полугодие 2026 года выросла на 26% в годовом исчислении до 648,5 млрд руб. EBITDA выросла на 2% г/г до 39,28 млрд руб., при этом показатель рентабельности по EBITDA снизился до 6,1%. Чистая прибыль «Ленты» снизилась на 18% г/г до 12,99 млрд руб. Причинами слабого роста EBITDA эмитента в годовом выражении и снижения рентабельности по EBITDA, а также падения чистой прибыли стали интеграция в структуру МКПАО «Лента» ряда торговых сетей, в том числе, сети гипермаркетов «Окей» и сети «ОБИ Россия». Рост операционных расходов на фоне инфляции и высокая долговая нагрузка также надавили на EBITDA и на чистую прибыль эмитента. По итогам года, тем не менее, результаты могут улучшиться, так как к концу года будет заметен эффект синергии от приобретения новых активов. Акции МКПАО «Лента» сегодня выросли на 1,62% до 1914 руб., показав динамику чуть лучше рынка. Мы подтвердили для акций МКПАО «Лента» рейтинг «Покупать» и целевую цену в 2400 рублей (не является ИИР).

Рубль в первый торговый день «рокового» августа сразу пошёл вниз. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 11 коп., до 11,91 руб. Пара USD/RUB выросла на 80 коп., до 80,40 руб., а пара EUR/RUB - на 74 коп., до 92,50 руб.

По нашим ожиданиям, завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов. Прогнозы по курсам доллара, евро и юаня: 79–81 руб., 91–93 руб. и 11,6–12,1 руб. соответственно.